Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Фидан предложил продолжить

00:23 447

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости возобновить переговоры по Украине с того этапа, на котором они были прерваны. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Переговоры о мире и о прекращении огня должны возобновиться с той точки, где они были прерваны. Турция и Италия едины во мнении о необходимости немедленного прекращения этой войны. Я обсуждал это с моим уважаемым коллегой. Это не только угрожает региональной безопасности, но и представляет серьезную угрозу глобальной безопасности», – отметил Фидан.

Турецкий дипломат подчеркнул, что с самого начала войны Анкара неоднократно и настойчиво подчеркивала опасность разрастания конфликта, указывала на необходимость его скорейшего прекращения.

По его словам, инцидент с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами указывает на риск распространения войны за пределы Украины.

«В связи с нарушением воздушного пространства в Польше состоялась внеочередная встреча с постоянными представителями НАТО в рамках четвертой статьи. На ней постпреды государств - членов НАТО подробно обсудили этот вопрос. Надеюсь, что подобное больше никогда не повторится. Мы подчеркивали, что один из самых серьезных рисков этой войны, начавшейся три с половиной года назад, – риск ее распространения, и это необходимо немедленно прекратить», – отметил Фидан.

Трамп об «ошибке» России
Трамп об «ошибке» России
01:15 585
Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске
Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске видео; обновлено 01:36
01:36 635
ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара обновлено 23:29
11 сентября 2025, 23:29 3174
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку наше поле зрения
11 сентября 2025, 22:47 1421
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию все еще актуально
11 сентября 2025, 20:00 5201
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
11 сентября 2025, 22:56 1623
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан! главное на этот час
11 сентября 2025, 21:02 3372
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
11 сентября 2025, 18:26 5645
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
11 сентября 2025, 22:48 2029
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
11 сентября 2025, 22:34 1714
Лукашенко поблагодарил Америку
Лукашенко поблагодарил Америку видео; обновлено 22:27
11 сентября 2025, 22:27 3878

