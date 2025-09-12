Фидан предложил продолжить

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о необходимости возобновить переговоры по Украине с того этапа, на котором они были прерваны. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Переговоры о мире и о прекращении огня должны возобновиться с той точки, где они были прерваны. Турция и Италия едины во мнении о необходимости немедленного прекращения этой войны. Я обсуждал это с моим уважаемым коллегой. Это не только угрожает региональной безопасности, но и представляет серьезную угрозу глобальной безопасности», – отметил Фидан.

Турецкий дипломат подчеркнул, что с самого начала войны Анкара неоднократно и настойчиво подчеркивала опасность разрастания конфликта, указывала на необходимость его скорейшего прекращения.

По его словам, инцидент с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами указывает на риск распространения войны за пределы Украины.

«В связи с нарушением воздушного пространства в Польше состоялась внеочередная встреча с постоянными представителями НАТО в рамках четвертой статьи. На ней постпреды государств - членов НАТО подробно обсудили этот вопрос. Надеюсь, что подобное больше никогда не повторится. Мы подчеркивали, что один из самых серьезных рисков этой войны, начавшейся три с половиной года назад, – риск ее распространения, и это необходимо немедленно прекратить», – отметил Фидан.