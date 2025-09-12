Бунтуют и словаки

Тысячи человек в Братиславе в четверг вышли на акцию протеста против встречи премьер-министра Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, а также против экономических мер правительства. Об этом сообщает агентство AP.

Очередная волна антиправительственных выступлений в Словакии вспыхнула после визита Роберта Фицо в Китай, где он в третий раз с начала российско-украинской войны встретился с Путиным. При этом Фицо стал единственным европейским лидером, кто принял участие в военном параде, организованном председателем КНР Си Цзиньпином по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

На центральной площади Братиславы участники митинга скандировали «Позор, позор» и «Хватит с нас Фицо».

Демонстранты также выразили недовольство недавно представленным правительством планом жесткой экономии и осудили ряд скандалов, включая злоупотребление средствами ЕС.

На следующей неделе в столице Словакии пройдет митинг другой крупной оппозиционной силы — либеральной «Прогрессивной Словакии».