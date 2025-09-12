USD 1.7000
EUR 1.9888
RUB 2.0028
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Бунтуют и словаки

00:39 513

Тысячи человек в Братиславе в четверг вышли на акцию протеста против встречи премьер-министра Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, а также против экономических мер правительства. Об этом сообщает агентство AP.

Очередная волна антиправительственных выступлений в Словакии вспыхнула после визита Роберта Фицо в Китай, где он в третий раз с начала российско-украинской войны встретился с Путиным. При этом Фицо стал единственным европейским лидером, кто принял участие в военном параде, организованном председателем КНР Си Цзиньпином по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

На центральной площади Братиславы участники митинга скандировали «Позор, позор» и «Хватит с нас Фицо».

Демонстранты также выразили недовольство недавно представленным правительством планом жесткой экономии и осудили ряд скандалов, включая злоупотребление средствами ЕС.

На следующей неделе в столице Словакии пройдет митинг другой крупной оппозиционной силы — либеральной «Прогрессивной Словакии».

Трамп об «ошибке» России
Трамп об «ошибке» России
01:15 587
Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске
Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске видео; обновлено 01:36
01:36 636
ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара обновлено 23:29
11 сентября 2025, 23:29 3174
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку наше поле зрения
11 сентября 2025, 22:47 1422
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию все еще актуально
11 сентября 2025, 20:00 5201
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
11 сентября 2025, 22:56 1625
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан! главное на этот час
11 сентября 2025, 21:02 3372
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
11 сентября 2025, 18:26 5645
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
11 сентября 2025, 22:48 2030
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
11 сентября 2025, 22:34 1714
Лукашенко поблагодарил Америку
Лукашенко поблагодарил Америку видео; обновлено 22:27
11 сентября 2025, 22:27 3879

ЭТО ВАЖНО

Трамп об «ошибке» России
Трамп об «ошибке» России
01:15 587
Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске
Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске видео; обновлено 01:36
01:36 636
ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара обновлено 23:29
11 сентября 2025, 23:29 3174
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку наше поле зрения
11 сентября 2025, 22:47 1422
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию все еще актуально
11 сентября 2025, 20:00 5201
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
11 сентября 2025, 22:56 1625
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан! главное на этот час
11 сентября 2025, 21:02 3372
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
11 сентября 2025, 18:26 5645
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
11 сентября 2025, 22:48 2030
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
11 сентября 2025, 22:34 1714
Лукашенко поблагодарил Америку
Лукашенко поблагодарил Америку видео; обновлено 22:27
11 сентября 2025, 22:27 3879
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться