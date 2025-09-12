Власти Грузии готовы к отмене безвиза

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что приостановка безвизового режима с ЕС для граждан страны стала бы контрпродуктивным решением.

«Если кто-то надеется, что отменой безвизового режима вызовет беспорядки в Грузии, то это контрпродуктивно», – заявил в эфире грузинской телекомпании «Имеди» Кобахидзе.

В июле Еврокомиссия направила грузинским властям письмо с требованием до конца августа отменить законы о запрете ЛГБТ-пропаганды и об иноагентах, угрожая в противном случае пересмотреть безвизовый режим с ЕС. В конце августа правительство Грузии заявило, что отказываться от законов не намерено и предложило начать диалог, однако реакции из Брюсселя не последовало. Позже Кобахидзе заявил, что власти страны готовы выполнить требования Евросоюза при условии, если они будут обоснованными и разумными.