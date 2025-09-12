USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Власти Грузии готовы к отмене безвиза

00:53 462

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что приостановка безвизового режима с ЕС для граждан страны стала бы контрпродуктивным решением.

«Если кто-то надеется, что отменой безвизового режима вызовет беспорядки в Грузии, то это контрпродуктивно», – заявил в эфире грузинской телекомпании «Имеди» Кобахидзе.

В июле Еврокомиссия направила грузинским властям письмо с требованием до конца августа отменить законы о запрете ЛГБТ-пропаганды и об иноагентах, угрожая в противном случае пересмотреть безвизовый режим с ЕС. В конце августа правительство Грузии заявило, что отказываться от законов не намерено и предложило начать диалог, однако реакции из Брюсселя не последовало. Позже Кобахидзе заявил, что власти страны готовы выполнить требования Евросоюза при условии, если они будут обоснованными и разумными.

Трамп об «ошибке» России
Трамп об «ошибке» России
01:15 589
Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске
Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске видео; обновлено 01:36
01:36 637
ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара обновлено 23:29
11 сентября 2025, 23:29 3175
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку наше поле зрения
11 сентября 2025, 22:47 1423
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию все еще актуально
11 сентября 2025, 20:00 5201
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
11 сентября 2025, 22:56 1625
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан! главное на этот час
11 сентября 2025, 21:02 3372
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
11 сентября 2025, 18:26 5645
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
11 сентября 2025, 22:48 2031
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
11 сентября 2025, 22:34 1714
Лукашенко поблагодарил Америку
Лукашенко поблагодарил Америку видео; обновлено 22:27
11 сентября 2025, 22:27 3879

