Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске

Ранее сообщалось, что перебои с поставками топлива фиксируются уже более чем в 20 российских регионах.

Кроме того, атаке подверглась нефтебаза «Лукойл» в поселке Кардымово.

01:06



Над Смоленском прогремели взрывы. По предварительным данным, в городе отражают атаку украинских беспилотников, сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, на юге Смоленска прозвучало от пяти до восьми взрывов, из-за чего сработала сигнализация на припаркованных автомобилях. Также местные жители заметили вспышки в небе над городом.

Официальных данных пока не поступало, информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.