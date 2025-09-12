Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске

Украинские БПЛА атаковали завод компании «Лукойл» в Смоленске, сообщают российские телеграм-каналы.
Кроме того, атаке подверглась нефтебаза «Лукойл» в поселке Кардымово.
Ранее сообщалось, что перебои с поставками топлива фиксируются уже более чем в 20 российских регионах.
September 11, 2025
*** 01:06
Над Смоленском прогремели взрывы. По предварительным данным, в городе отражают атаку украинских беспилотников, сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, на юге Смоленска прозвучало от пяти до восьми взрывов, из-за чего сработала сигнализация на припаркованных автомобилях. Также местные жители заметили вспышки в небе над городом.
Официальных данных пока не поступало, информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
September 11, 2025
September 11, 2025