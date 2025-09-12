Трамп об «ошибке» России

Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть вызван ошибкой. Об этом сообщает Reuters.

«Это могло быть ошибкой», – заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Польши.

Глава Белого дома также отметил, что недоволен этой ситуацией, и выразил надежду на то, что она закончится.

В ночь на 10 сентября Россия выпустила по территории Польши 19 ударных беспилотников, которые проникли в воздушное пространство страны через Украину и Беларусь. Польской системе ПВО удалось перехватить лишь четыре из них. Чтобы отразить угрозу, в воздух подняли истребители Польши и Нидерландов.

Позднее на польской территории были обнаружены обломки семи российских дронов, предположительно, модели «Герань», а также неустановленной ракеты. В Москве заявили, что не наносили удары по польской территории, однако не объяснили, каким образом дроны оказались в польском воздушном пространстве.