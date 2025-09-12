USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Трамп об «ошибке» России

Президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть вызван ошибкой. Об этом сообщает Reuters.

«Это могло быть ошибкой», – заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Польши.

Глава Белого дома также отметил, что недоволен этой ситуацией, и выразил надежду на то, что она закончится.

В ночь на 10 сентября Россия выпустила по территории Польши 19 ударных беспилотников, которые проникли в воздушное пространство страны через Украину и Беларусь. Польской системе ПВО удалось перехватить лишь четыре из них. Чтобы отразить угрозу, в воздух подняли истребители Польши и Нидерландов.

Позднее на польской территории были обнаружены обломки семи российских дронов, предположительно, модели «Герань», а также неустановленной ракеты. В Москве заявили, что не наносили удары по польской территории, однако не объяснили, каким образом дроны оказались в польском воздушном пространстве.

Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске
Дроны атаковали завод «Лукойл» в Смоленске видео; обновлено 01:36
01:36 638
ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара обновлено 23:29
11 сентября 2025, 23:29 3175
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку наше поле зрения
11 сентября 2025, 22:47 1423
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию все еще актуально
11 сентября 2025, 20:00 5202
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
11 сентября 2025, 22:56 1625
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан! главное на этот час
11 сентября 2025, 21:02 3372
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
11 сентября 2025, 18:26 5646
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
Жена проармянского Менендеса отправилась за решетку
11 сентября 2025, 22:48 2032
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
Турецкие хакеры звонят по видео министру обороны Израиля
11 сентября 2025, 22:34 1715
Лукашенко поблагодарил Америку
Лукашенко поблагодарил Америку видео; обновлено 22:27
11 сентября 2025, 22:27 3880

