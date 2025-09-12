USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Израиль готов к перемирию

01:48

Израиль согласился на предложение США о прекращении огня в секторе Газа, сообщил постоянный представитель страны при ООН Дани Данон.

«Израиль согласился на предложение президента [США Дональда] Трампа о прекращении огня. Мы готовы прекратить боевые действия, но ХАМАС отказывается», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Израиля по Дохе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа отказаться от власти ХАМАС и поддержать мирное предложение президента Трампа.

7 сентября Трамп заявил, что предъявил палестинскому движению ХАМАС ультиматум с требованием принять условия урегулирования конфликта, подчеркнув, что это «последнее предупреждение». По данным саудовского телеканала Al Hadath, Трамп потребовал освободить всех заложников и вернуть Израилю тела погибших в плену в течение 48 часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Его предложение также предусматривает «личные гарантии» начала переговоров об окончательном урегулировании сразу после перемирия, рассчитанного на 60 дней с возможностью продления.

Израиль готов к перемирию
Израиль готов к перемирию
01:48 748
Трамп об «ошибке» России
Трамп об «ошибке» России
01:15 1468
Москва под атакой
Москва под атакой обновлено 02:45; видео
02:45 1837
ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара обновлено 23:29
11 сентября 2025, 23:29 3406
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию все еще актуально
11 сентября 2025, 20:00 5457
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
11 сентября 2025, 22:56 1894
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited
Имя Рамиза Мехтиева и интересы Али Гусейнли в деле Baku Kaspian Real İsteyts Limited громкое дело
11 сентября 2025, 18:26 5819

