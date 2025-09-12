Израиль готов к перемирию

«Израиль согласился на предложение президента [США Дональда] Трампа о прекращении огня. Мы готовы прекратить боевые действия, но ХАМАС отказывается», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударом Израиля по Дохе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа отказаться от власти ХАМАС и поддержать мирное предложение президента Трампа.

7 сентября Трамп заявил, что предъявил палестинскому движению ХАМАС ультиматум с требованием принять условия урегулирования конфликта, подчеркнув, что это «последнее предупреждение». По данным саудовского телеканала Al Hadath, Трамп потребовал освободить всех заложников и вернуть Израилю тела погибших в плену в течение 48 часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Его предложение также предусматривает «личные гарантии» начала переговоров об окончательном урегулировании сразу после перемирия, рассчитанного на 60 дней с возможностью продления.