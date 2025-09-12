Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)

Известные азербайджанские журналисты Эйнулла Фатуллаев и Севиль Нуриева (входит в пул президента Турции, является колумнистом газеты «Türkiye») начали новый проект. Журналисты из Стамбула начнут подкастинговое вещание о наиболее актуальных проблемах мировой и региональной политики. В студии будут и известные гости…

Первый подкаст посвящен напряженности между Турцией и Израилем. Журналисты пытаются найти ответ на непростой вопрос – какой же должна быть позиция Азербайджана в новой региональной ситуации?

Haqqin.az представит и печатные версии диалогов на русском языке.

Представляем вашему вниманию анонс нового проекта.