Польша ответит России: что за месть?

«Операция России с вторжением дронов в воздушное пространство Польши имела явную цель вызвать в Варшаве политический кризис и еще обострить внутриполитическую ситуацию в обществе, которая и без того отличается высокой степенью разобщенности», - сказал в интервью haqqin.az экс-посол Польши в Беларуси, политический обозреватель издания Onet.pl Витольд Юраш. «В Кремле рассчитывали, что противостояние между президентом Польши Каролом Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском перейдет в новую, более острую фазу, способную парализовать государственный механизм, - отметил Юраш. - Однако расчет Москвы не оправдался: оба лидера выступили единым фронтом, заявив, что атака российских беспилотников является провокацией, направленной на раскол страны и дестабилизацию Запада, но Польша не поддастся этим манипуляциям». По словам Юраша, политическая элита страны продемонстрировала редкое единодушие, заявив, что позиция Варшавы останется прежней: укрепление обороноспособности и поддержка Украины в войне против российской агрессии.

Реакция польских партий также показала неожиданный эффект дроновой атаки: правые силы, традиционно утверждавшие, что война в Украине Польши не касается, на этот раз умолкли. Поскольку вторжение дронов стало наглядным доказательством того, что следующей целью российской агрессии может стать сама Польша. Таким образом, в условиях реальной внешней угрозы внутриполитическая борьба в Польше отошла на второй план. Юраш отметил характерную особенность польского общества: склонность к ожесточённым внутренним конфликтам до тех пор, пока не возникает общая угроза, перед которой страна мобилизуется и отказывается от внутренних противоречий. Кремль этого феномена не учитывает, поскольку, по словам эксперта, по-настоящему компетентные российские аналитики по польскому направлению давно ушли со сцены. Показателен в этой связи и поворот в риторике польских политиков: если утром 10 сентября бывший министр обороны Антоний Мацеревич обвинял правительство в излишней мягкости к России, то уже к полудню тональность политических выступлений изменилась — обвинения прекратились, и на первый план вышло единство перед угрозой. При этом важное значение имел тот факт, что часть российских беспилотников была сбита нидерландскими истребителями. По словам Юраша, именно это стало убедительным доказательством солидарности НАТО: если Москва хотела проверить способность Североатлантического альянса действовать сообща, то получила прямой ответ.

Польский эксперт подчеркнул, что Кремль демонстрирует непонимание исторической психологии поляков. «Испугать Польшу угрозами агрессии или Третьей мировой войны — это глупость, - констатирует Юраш. - Поляки генетически не доверяют России и всегда будут готовы сопротивляться». Показательно, что даже Виктор Орбан и Роберт Фицо, традиционно симпатизирующие Москве, открыто поддержали Варшаву. Свою реакцию продемонстрировал и Дональд Трамп, написав в социальной сети загадочную фразу: «Что за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!». Атака 10 сентября стала переломным моментом: НАТО активировал 4-ю статью устава о консультациях и уже готовит политические и военные меры ответа. Юраш отметил, что нельзя исключать новые атаки беспилотников или ракет по Польше и странам Балтии, хотя полноценное вторжение российской армии в Польшу маловероятно — это потребовало бы отвлечения сил с украинского фронта, чем немедленно воспользовался бы Киев. Именно поэтому, считает эксперт, Европе следует еще активнее поддерживать Украину, ведь её сопротивление напрямую укрепляет безопасность Польши и всего континента.