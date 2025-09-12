Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские

В Джульфинском районе утром в пятницу произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло четверо полицейских.

По сообщению местных СМИ, в результате опрокидывания автомобиля BMW, за рулем которого находился местный житель Гудрат Гулиев, скончались сам водитель и три его пассажира. Предположительно, водитель потерял управление машиной на скользкой из-за дождя дороге.

Возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.