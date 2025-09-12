USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские

В Джульфинском районе утром в пятницу произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло четверо полицейских.

По сообщению местных СМИ, в результате опрокидывания автомобиля BMW, за рулем которого находился местный житель Гудрат Гулиев, скончались сам водитель и три его пассажира. Предположительно, водитель потерял управление машиной на скользкой из-за дождя дороге.

Возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 9677
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово) наши подкасты
02:08 4326
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку наше поле зрения, все еще актуально
11 сентября 2025, 22:47 3194
Решительный Путин против бездарного НАТО
Решительный Путин против бездарного НАТО новый поворот
11 сентября 2025, 23:14 7617
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан! все еще актуально
11 сентября 2025, 21:02 4848
Израиль готов к перемирию
Израиль готов к перемирию
01:48 3370
Трамп об «ошибке» России
Трамп об «ошибке» России
01:15 5740
ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара обновлено 23:29
11 сентября 2025, 23:29 4449
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию все еще актуально
11 сентября 2025, 20:00 7082
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
11 сентября 2025, 22:56 3157

