В Киев неожиданно прибыли принц Гарри и главы МИД двух стран

В пятницу, 12 сентября, в Украину прибыло несколько высокопоставленных иностранных гостей.

Как сообщает The Guardian, в Киев с неанонсированным визитом прибыл британский принц Гарри. Он приехал в Украину по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в восстановлении тысяч раненых на войне военнослужащих.

Кроме того, в Киев сегодня прибудет глава Министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Это будет ее первая зарубежная поездка после назначения на должность. В рамках визита она объявит о выделении Украине 142 млн фунтов (193 млн долларов) зимней поддержки, пишет Reuters. Предполагается, что Купер встретится с президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками.

Также в Киев прибыл министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

