Нидерландский банк об экономике Азербайджана

Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане. Согласно обновленным оценкам, среднегодовая инфляция в 2025 году составит 5,5%, в 2026 году – 5,3%, а в 2027 году – 8,9%.

Как отмечает ING, по сравнению с предыдущим прогнозом ожидания на текущий год повышены на 0,1 процентного пункта, а оценки на 2026–2027 годы остались без изменений.

Аналитики банка ожидают, что в III квартале 2025 года инфляция достигнет 4,9% (+0,1 п.п.), а в IV квартале – 5,2% (+0,1 п.п.). В 2026 году прогнозируется: в I квартале – 5%, во II – 5,3%, в III – 5,3%, в IV – 5,7%.

Согласно прогнозу Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в этом году составит 5,4%, а в следующем году – 4,3%. Согласно последнему прогнозу Центрального банка Азербайджана (июль 2025 года), инфляция в текущем году ожидается на уровне 5,7%, а в 2026 году – около 5,3%.

ООН прогнозирует инфляцию в Азербайджане на уровне 3,6% в этом году и 3,1% в следующем. Всемирный банк ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 2,3% в 2025–2026 годах.

Международный валютный фонд прогнозирует в 2025 году среднегодовую инфляцию на уровне 5,7%, а годовую – 5,2%. В 2026 году этот показатель, по оценке МВФ, составит 4,5%, а в 2027–2029 гг. – около 4%.

Рейтинговые агентства S&P Global и Moody’s ожидают среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 4% в текущем году и 3% в следующем, тогда как Fitch Ratings прогнозирует 5,3% в 2025 году и 4,6% в 2026 году.

Напомним, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составила 2,2%, а в январе–августе 2025 года – 5,6%.