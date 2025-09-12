USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

ВСУ ударили по командному пункту россиян: убиты топ-офицеры

10:26 589

Вооруженные силы Украины 30 августа ударили по командному пункту армии россиян в населенном пункте Воскресенка Запорожской области, передает УНИАН.

Офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан («Штирлиц») утверждает, что в результате удара по командному пункту погибли по меньшей мере два подполковника армии РФ. В частности, подтверждена гибель подполковника Дмитрия Пашабекова и подполковника Руслана Шигабутдинова.

Всего, по данным украинских ресурсов, отслеживающих потери РФ, убиты 17 офицеров и один рядовой.

Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 848
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 9682
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
02:08 4332
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
План против «Хезболлы»: 20 тысяч долларов за винтовку
11 сентября 2025, 22:47 3196
Решительный Путин против бездарного НАТО
Решительный Путин против бездарного НАТО
11 сентября 2025, 23:14 7619
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
Посол Ирана убеждает: российский газ пойдет через Азербайджан!
11 сентября 2025, 21:02 4848
Израиль готов к перемирию
Израиль готов к перемирию
01:48 3371
Трамп об «ошибке» России
Трамп об «ошибке» России
01:15 5743
ООН на стороне Катара
ООН на стороне Катара обновлено 23:29
11 сентября 2025, 23:29 4451
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
Депортированная Айсу Мурадова не сдалась и вернулась в Германию
11 сентября 2025, 20:00 7085
Поляки пытаются отрезвить Трампа
Поляки пытаются отрезвить Трампа
11 сентября 2025, 22:56 3157

