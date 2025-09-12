ВСУ ударили по командному пункту россиян: убиты топ-офицеры

Вооруженные силы Украины 30 августа ударили по командному пункту армии россиян в населенном пункте Воскресенка Запорожской области, передает УНИАН.

Офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан («Штирлиц») утверждает, что в результате удара по командному пункту погибли по меньшей мере два подполковника армии РФ. В частности, подтверждена гибель подполковника Дмитрия Пашабекова и подполковника Руслана Шигабутдинова.

Всего, по данным украинских ресурсов, отслеживающих потери РФ, убиты 17 офицеров и один рядовой.