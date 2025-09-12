НАТО беспомощна перед дронами

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Ульрике Франке в комментарии Politico отметила, что хорошо, что Польша смогла обнаружить и сбить дроны, но действия НАТО оказались менее эффективными, чем ответ Украины. Альянс уничтожил около трех беспилотников из 19, тогда как украинские силы обычно перехватывают 80–90%.

Российские беспилотники из дерева и пенопласта нарушили воздушное пространство Польши и были сбиты системами вооружений стоимостью в миллионы долларов. Ситуация вызвала дискуссию о готовности НАТО к подобным угрозам.

Франке указала на несоответствие между дешевыми беспилотниками и дорогостоящим ответом: «Что мы будем делать — каждый раз поднимать F-16 и F-35? Это невыгодно. Нам нужны системы борьбы с беспилотниками».

По данным СМИ, часть аппаратов двигалась в сторону базы НАТО, прежде чем были перехвачены истребителями F-35. В операции также участвовали заправочный самолет НАТО, итальянский разведывательный самолет и немецкая система ПВО Patriot.

В ответ Польша инициировала консультации по ст. 4 Устава НАТО, закрыла часть воздушного пространства на востоке, а союзники заявили о готовности направить дополнительную авиацию и укрепить оборону. Украина предложила помощь и подчеркнула, что для борьбы с подобными угрозами нужны более дешевые и массовые решения.

Эксперты отмечают, что НАТО предстоит адаптировать свои подходы к отражению атак беспилотников. Необходима многоуровневая оборона с применением как радиоэлектронных, так и кинетических средств. При этом технологическая гонка продолжается: и Россия, и Украина быстро совершенствуют беспилотные системы.

По данным польских властей, 10 сентября страну атаковали 19 беспилотников, из которых было сбито четыре.