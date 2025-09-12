Министр обороны Израиля о звонке хакеров

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что на его личный телефон поступали звонки от турецких хакеров. Об этом министр написал в своих социальных сетях.
«Организованные исламистско-джихадистские банды из разных стран мира звонят на мой незасекреченный гражданский телефон и оставляют полные ненависти сообщения и угрозы. Они будут продолжать звонить и угрожать, а я буду продолжать отдавать приказы об устранении их единомышленников — лидеров террористов», — заявил Кац.
Ранее СМИ сообщали, что турецкие хакеры опубликовали в сети номер телефона министра и даже пытались связаться с ним по видеосвязи.
*** 10:51
Турецкие хакеры опубликовали в соцсети Х телефонные номера ряда израильских министров и высокопоставленных чиновников, сообщает Ynet.
Среди них — спикер Кнессета Амира Охана, министр юстиции Ярив Левин, министр энергетики Эли Коэн, министр просвещения Йоав Киш, министр культуры и спорта Мири Регев, министр транспорта и дорожной безопасности Мики Зохар, министр сельского хозяйства Ави Дихтер, министр экономики и промышленности Нир Баркат, а также бывший глава Минобороны Йоав Галант.
Кроме того, хакеры опубликовали и предполагаемый номер премьер-министра Биньямина Нетаньяху, уточнив, что он может быть неактивным.
Накануне та же группа хакеров обнародовала номер телефона действующего министра обороны Израиля Исраэля Каца. Более того, они показали скриншот видеозвонка, который министр по ошибке принял. По данным Ynet, в ходе разговора хакер оскорблял Каца и успел сделать скриншот, прежде чем тот завершил звонок.