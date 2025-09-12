Министр обороны Израиля о звонке хакеров

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что на его личный телефон поступали звонки от турецких хакеров. Об этом министр написал в своих социальных сетях.

«Организованные исламистско-джихадистские банды из разных стран мира звонят на мой незасекреченный гражданский телефон и оставляют полные ненависти сообщения и угрозы. Они будут продолжать звонить и угрожать, а я буду продолжать отдавать приказы об устранении их единомышленников — лидеров террористов», — заявил Кац.

Ранее СМИ сообщали, что турецкие хакеры опубликовали в сети номер телефона министра и даже пытались связаться с ним по видеосвязи.