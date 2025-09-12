USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Министр обороны Израиля о звонке хакеров

обновлено 14:16
14:16 1831

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что на его личный телефон поступали звонки от турецких хакеров. Об этом министр написал в своих социальных сетях.

«Организованные исламистско-джихадистские банды из разных стран мира звонят на мой незасекреченный гражданский телефон и оставляют полные ненависти сообщения и угрозы. Они будут продолжать звонить и угрожать, а я буду продолжать отдавать приказы об устранении их единомышленников — лидеров террористов», — заявил Кац.

Ранее СМИ сообщали, что турецкие хакеры опубликовали в сети номер телефона министра и даже пытались связаться с ним по видеосвязи.

*** 10:51

Турецкие хакеры опубликовали в соцсети Х телефонные номера ряда израильских министров и высокопоставленных чиновников, сообщает Ynet.

Среди них — спикер Кнессета Амира Охана, министр юстиции Ярив Левин, министр энергетики Эли Коэн, министр просвещения Йоав Киш, министр культуры и спорта Мири Регев, министр транспорта и дорожной безопасности Мики Зохар, министр сельского хозяйства Ави Дихтер, министр экономики и промышленности Нир Баркат, а также бывший глава Минобороны Йоав Галант.

Кроме того, хакеры опубликовали и предполагаемый номер премьер-министра Биньямина Нетаньяху, уточнив, что он может быть неактивным.

Накануне та же группа хакеров обнародовала номер телефона действующего министра обороны Израиля Исраэля Каца. Более того, они показали скриншот видеозвонка, который министр по ошибке принял. По данным Ynet, в ходе разговора хакер оскорблял Каца и успел сделать скриншот, прежде чем тот завершил звонок.

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 209
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 190
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 1984
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7216
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 14484
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 766
Новое громкое задержание в российской армии
Новое громкое задержание в российской армии
14:46 1072
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
14:34 1059
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
14:21 723
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
14:20 1012
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 2463

