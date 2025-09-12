Армения с Турцией о многом договорились

Министерство иностранных дел Армении опубликовало пресс-релиз по итогам шестой встречи специальных представителей по нормализации отношений между Арменией и Турцией. Переговоры в Ереване провели вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян и специальный представитель Сердар Кылыч.

Согласно сообщению, стороны подтвердили ранее достигнутые договоренности, направленные на полное урегулирование двусторонних отношений. В этом контексте они обсудили реализацию соглашения об открытии пограничных пунктов, достигнутого 1 июля 2022 года, и условились ускорить этот процесс.

Кроме того, представители договорились о проведении технических исследований для восстановления железнодорожного сообщения по линии Гюмри–Карс, а также запуска электрического соединителя.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере культуры и образования. В пресс-релизе отмечается, что речь идет о предоставлении стипендий студентам вузов и совместной реставрации исторического моста Ани/Шелкового пути.

Стороны также заявили о намерении расширить авиасообщение между двумя странами. В частности, с лета 2026 года ожидается начало полетов новых авиакомпаний по дополнительным направлениям.

В завершение встречи представители, как отмечается, подчеркнули приверженность продолжению процесса нормализации без каких-либо предварительных условий.