Армения с Турцией о многом договорились

Министерство иностранных дел Армении опубликовало пресс-релиз по итогам шестой встречи специальных представителей по нормализации отношений между Арменией и Турцией. Переговоры в Ереване провели вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян и специальный представитель Сердар Кылыч.
Согласно сообщению, стороны подтвердили ранее достигнутые договоренности, направленные на полное урегулирование двусторонних отношений. В этом контексте они обсудили реализацию соглашения об открытии пограничных пунктов, достигнутого 1 июля 2022 года, и условились ускорить этот процесс.
Кроме того, представители договорились о проведении технических исследований для восстановления железнодорожного сообщения по линии Гюмри–Карс, а также запуска электрического соединителя.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере культуры и образования. В пресс-релизе отмечается, что речь идет о предоставлении стипендий студентам вузов и совместной реставрации исторического моста Ани/Шелкового пути.
Стороны также заявили о намерении расширить авиасообщение между двумя странами. В частности, с лета 2026 года ожидается начало полетов новых авиакомпаний по дополнительным направлениям.
В завершение встречи представители, как отмечается, подчеркнули приверженность продолжению процесса нормализации без каких-либо предварительных условий.
Специальный представитель Турции по вопросам урегулирования армяно-турецких отношений Сердар Кылыч прибыл в Армению. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
По ее словам, специальный представитель Армении по вопросам нормализации отношений Рубен Рубинян встретил Кылыча на армяно-турецкой границе, рядом с контрольно-пропускным пунктом Маргара.
Anadolu ранее сообщала, что перед визитом в Армению Кылыч посетил Ыгдыр, где встретился с губернатором области Эрканом Тураном. В ходе встречи он заявил, что армянская сторона положительно относится к открытию границы, однако перед этим «необходимо завершить ряд технических работ». Эти вопросы будут обсуждаться с армянской стороной. «Мы рассмотрим возможные шаги и определим, что можно сделать для экономической жизни двух стран, особенно для этого региона», — подчеркнул Кылыч.
Спецпредставитель Турции также затронул тему «Маршрута Трампа», назвав его «Зангезурской линией». По его словам, этот маршрут важен не только для Армении и Турции, но и для стран Центральной Азии. «В соответствии с поручением президента Турции в краткосрочной перспективе мы хотим открыть эту линию и внести вклад в экономику двух стран, особенно в развитие Ыгдыра и Карса», — отметил дипломат.
Губернатор Ыгдыра Эркан Туран, в свою очередь, заявил, что в провинции действует пограничный пункт Алиджан и недавно был заложен фундамент для 124-километровой железной дороги Дилуджу – Карс.