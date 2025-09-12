Министры гроздьями повисли на веревке с вертолета и сбежали

Во время недавних протестов в Непале правительственные чиновники и министры эвакуировались из своих резиденций на вертолете.

На видео, опубликованном в Сети, виден взлет одного из вертолетов от резиденции. С борта вертолета вниз была спущена веревка. За нее зацепились шесть человек.

India Today и Kathmandu Post писали, что вертолетами эвакуировали, в частности, занимавшего пост премьер-министра Шарма Оли. Для операции использовали не менее пяти вертолетов. Чиновников собирались разместить в аэропорту под охраной военных.

Протесты в Непале начались, когда в начале сентября власти запретили в стране более 20 мессенджеров и соцсетей. Позднее протесты переросли в столкновения с полицейскими. Протестующие подожгли правительственные здания, в том числе здание парламента. Во время протестов погибли более 50 человек.