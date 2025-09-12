Иран: запасы урана под завалами

«Все, что связано с нашими ядерными материалами, находится под завалами в результате ударов по объектам. Сейчас Иранская организация по атомной энергии оценивает, можно ли получить к ним доступ и в каком они состоянии», — сказал он в эфире государственного телевидения.

По словам Аракчи, после завершения оценки будет подготовлен доклад для Высшего совета национальной безопасности. Этот орган примет решение о дальнейших шагах, исходя из интересов и угроз для страны.

Министр подчеркнул, что в случае восстановления санкций Совбеза ООН реакция Ирана будет «решительной».

«Форма и характер этой реакции будут определены Высшим советом национальной безопасности, поскольку данный вопрос сегодня стал одной из важнейших тем внешней политики страны», — отметил дипломат.

Касаясь возможного выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, Аракчи заявил: «Время от времени вопрос выхода из ДНЯО действительно поднимался как один из вариантов, но возможности Ирана этим не ограничиваются. Решение будет принято в зависимости от того, какой из вариантов лучше всего отвечает национальным интересам».

Министр также сообщил, что соглашение с Международным агентством по атомной энергии, подписанное ранее в Каире, пока не предусматривает инспекций.

«Будущие проверки потребуют дополнительных переговоров и одобрения Высшего совета национальной безопасности», — подчеркнул он.