USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Иран: запасы урана под завалами

11:27 1015

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что запасы обогащенного урана страны повреждены в результате недавних атак на ядерные объекты.

«Все, что связано с нашими ядерными материалами, находится под завалами в результате ударов по объектам. Сейчас Иранская организация по атомной энергии оценивает, можно ли получить к ним доступ и в каком они состоянии», — сказал он в эфире государственного телевидения.

По словам Аракчи, после завершения оценки будет подготовлен доклад для Высшего совета национальной безопасности. Этот орган примет решение о дальнейших шагах, исходя из интересов и угроз для страны.

Министр подчеркнул, что в случае восстановления санкций Совбеза ООН реакция Ирана будет «решительной».

«Форма и характер этой реакции будут определены Высшим советом национальной безопасности, поскольку данный вопрос сегодня стал одной из важнейших тем внешней политики страны», — отметил дипломат.

Касаясь возможного выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, Аракчи заявил: «Время от времени вопрос выхода из ДНЯО действительно поднимался как один из вариантов, но возможности Ирана этим не ограничиваются. Решение будет принято в зависимости от того, какой из вариантов лучше всего отвечает национальным интересам».

Министр также сообщил, что соглашение с Международным агентством по атомной энергии, подписанное ранее в Каире, пока не предусматривает инспекций.

«Будущие проверки потребуют дополнительных переговоров и одобрения Высшего совета национальной безопасности», — подчеркнул он.

Министр образования раскритиковал учебники истории
Министр образования раскритиковал учебники истории
12:58 253
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
12:36 765
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
12:35 696
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 12786
Рождаемость в Азербайджане сокращается
Рождаемость в Азербайджане сокращается
11:43 1610
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
11:46 830
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 6774
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении видео
11:10 1611
НАТО беспомощна перед дронами
НАТО беспомощна перед дронами
10:39 1418
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 2339
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово) наши подкасты
02:08 5392

ЭТО ВАЖНО

Министр образования раскритиковал учебники истории
Министр образования раскритиковал учебники истории
12:58 253
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
12:36 765
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
12:35 696
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 12786
Рождаемость в Азербайджане сокращается
Рождаемость в Азербайджане сокращается
11:43 1610
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
11:46 830
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 6774
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении видео
11:10 1611
НАТО беспомощна перед дронами
НАТО беспомощна перед дронами
10:39 1418
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 2339
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово) наши подкасты
02:08 5392
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться