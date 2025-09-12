Рождаемость в Азербайджане сокращается

На 1 августа 2025 года численность населения Азербайджана составила 10 млн 245 тыс. 543 человека, что на 20 654 человека (0,2%) больше по сравнению с началом года, сообщает Государственный комитет по статистике.

Среди населения 54,4% проживают в городах, а 45,6% — в сельской местности. Мужчины составляют 49,8%, женщины — 50,2%.

На 1 сентября 2025 года в местных органах Государственного агентства занятости было зарегистрировано 237 тыс. безработных, из них 50,1% - женщины. Средний ежемесячный размер страховой выплаты по безработице составил 436,7 маната.

За январь–июль текущего года районными и городскими отделами регистрации Министерства юстиции зарегистрировано 27 509 браков и 12 146 разводов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число браков выросло — с 4,5 до 4,6 на 1 тыс. человек.

Число разводов, напротив, снизилось — с 2,1 до 2 на 1 тыс. человек.

В январе–июле в Азербайджане зарегистрировано 54 898 новорожденных, что меньше показателя прошлого года: коэффициент рождаемости снизился с 9,8 до 9,2 на 1 тыс. человек населения. Среди новорожденных 53,2% - мальчики, 46,8% - девочки. Родилось 1 854 двойни и 72 тройни.

За тот же период зарегистрировано 34 994 случая смерти. Показатель смертности остался на уровне прошлого года и составил 5,9 на 1 тыс. человек населения.