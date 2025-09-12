USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Рождаемость в Азербайджане сокращается

11:43 1611

На 1 августа 2025 года численность населения Азербайджана составила 10 млн 245 тыс. 543 человека, что на 20 654 человека (0,2%) больше по сравнению с началом года, сообщает Государственный комитет по статистике.

Среди населения 54,4% проживают в городах, а 45,6% — в сельской местности. Мужчины составляют 49,8%, женщины — 50,2%.

На 1 сентября 2025 года в местных органах Государственного агентства занятости было зарегистрировано 237 тыс. безработных, из них 50,1% - женщины. Средний ежемесячный размер страховой выплаты по безработице составил 436,7 маната.

За январь–июль текущего года районными и городскими отделами регистрации Министерства юстиции зарегистрировано 27 509 браков и 12 146 разводов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число браков выросло — с 4,5 до 4,6 на 1 тыс. человек.

Число разводов, напротив, снизилось — с 2,1 до 2 на 1 тыс. человек.

В январе–июле в Азербайджане зарегистрировано 54 898 новорожденных, что меньше показателя прошлого года: коэффициент рождаемости снизился с 9,8 до 9,2 на 1 тыс. человек населения. Среди новорожденных 53,2% - мальчики, 46,8% - девочки. Родилось 1 854 двойни и 72 тройни.

За тот же период зарегистрировано 34 994 случая смерти. Показатель смертности остался на уровне прошлого года и составил 5,9 на 1 тыс. человек населения.

Министр образования раскритиковал учебники истории
Министр образования раскритиковал учебники истории
12:58 255
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
12:36 766
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
12:35 697
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 12788
Рождаемость в Азербайджане сокращается
Рождаемость в Азербайджане сокращается
11:43 1612
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
11:46 830
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 6775
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении видео
11:10 1611
НАТО беспомощна перед дронами
НАТО беспомощна перед дронами
10:39 1419
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 2340
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово) наши подкасты
02:08 5393

ЭТО ВАЖНО

Министр образования раскритиковал учебники истории
Министр образования раскритиковал учебники истории
12:58 255
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
12:36 766
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
12:35 697
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 12788
Рождаемость в Азербайджане сокращается
Рождаемость в Азербайджане сокращается
11:43 1612
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
11:46 830
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 6775
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении видео
11:10 1611
НАТО беспомощна перед дронами
НАТО беспомощна перед дронами
10:39 1419
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 2340
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово) наши подкасты
02:08 5393
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться