Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...

Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Министерство обороны РФ заявило, что в пятницу началось совместное c Беларусью стратегическое учение «Запад-2025».

«Практические действия войск пройдут на полигонах на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей», - цитирует Интерфакс сообщение министерства.

«Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров», - заявило Минобороны РФ, указав, что «целями учения являются совершенствование навыков командующих и штабов, уровня взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности».

Общая численность военнослужащих, участвующих в учениях 2025 года, официально не раскрывается. По данным литовской военной разведки, всего в учениях примут участие около 30 тысяч солдат. Из них на территории Беларуси будут находиться восемь тысяч, в том числе две тысячи россиян. Проходить маневры, как сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, в основном будут в Минской области — на удалении от границы со странами НАТО. Но часть учений пройдут вблизи Польши и Литвы. Там построены два новых укрепрайона.

Сценарий учений не раскрывается. В рамках учений 2025 года будут отрабатывать «планирование использования» российских тактических ядерных средств и новых российских ракет средней дальности «Орешник», которые Москва обещала разместить в Беларуси. О стрельбах речи не идет — отрабатывать будут принятие решений о перемещении или применении ядерных боеприпасов.

Страны НАТО, особенно соседствующие с Россией и Беларусью, одновременно с «Западом-2025» проводят собственные маневры — учения TARASSIS в Балтийском регионе (участвуют 11 стран, включая Великобританию и Норвегию, а также недавно вступивших в НАТО Швецию и Финляндию). Отдельно проходят польские и литовские учения.

Таким образом, на границе России и Беларуси со странами НАТО в течение сентября будут сосредоточены значительные военные силы в состоянии полной боеготовности. Только польских военнослужащих — больше 30 тысяч человек.

В учениях НАТО особое внимание уделяется обороне Сувалкского коридора. Это полоса земли протяженностью около 100 километров на границе Польши и Литвы, между Беларусью и Калининградской областью, — и единственная сухопутная связь между странами Балтии и остальными странами НАТО. В случае конфликта с Россией этот участок приобретет важнейшее стратегическое значение, поэтому Польша и Литва укрепляют его.

Латвия и Литва уже объявили о закрытии воздушного пространства над своей восточной границей. Польша полностью закрыла границу с Беларусью, причем на неопределенный срок. Министр внутренних дел Марчин Кервиньский заявил, что это связано не с учениями «Запад-2025», а с опасениями «провокаций в широком смысле». Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что политики «превращают Евросоюз в осажденную крепость».

