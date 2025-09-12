Поезда бакинского метро станут приезжать быстрее

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», изменение предусмотрено в осенне-зимнем графике работы метро.

С 15 сентября в Бакинском метрополитене интервал движения поездов в час пик впервые составит 1 минуту 45 секунд.

Такой показатель достигнут по принципу 34 пары поездов в час — это количество составов, проходящих через одну станцию в обоих направлениях за час. Это второй рекорд метро за последний год: в мае интервал был сокращен до 1 минуты 52 секунд.

Благодаря дополнительным мерам и внедрению цифровых технологий удалось еще больше увеличить интенсивность движения.

«По новому расписанию 34 пары поездов за 4,5 часа — общую продолжительность утреннего и вечернего часа пик — смогут перевезти около 28 800 пассажиров», — отметили в метрополитене.

В совокупности с общим объемом перевозок это позволит метро обслуживать более 8 млн пассажиров в год.