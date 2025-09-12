Таможня Армении на «Маршруте Трампа»

Таможенная служба Армении будет действовать на «Маршруте Трампа» (Trump Route for International Peace and Prosperity - 42-километровом отрезке Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении).
Об этом заявил в парламенте председатель Комитета по государственным доходам Эдуард Акопян. Его слова приводит «Арменпресс».
«Подтверждаю, что Таможенная служба будет действовать. Что касается деталей, то они пока обсуждаются. Однако, независимо от этого, наша общая таможенная политика носит комплексный характер, то есть мы проводим реформы для упрощения торговли на всех наших границах», – сказал Акопян.