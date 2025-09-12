Особая карта от Birbank Biznes для женщин-предпринимателей

В целях поддержки развития женского предпринимательства в Азербайджане Birbank Biznes представил эксклюзивную бизнес-карту She’s Next, открывающую перед пользователями широкие возможности. Эта карта предназначена как для юридических лиц, так и для женщин со статусом индивидуального предпринимателя.

Бизнес-карта She’s Next предоставляет женщинам-предпринимателям свободу использования сразу в трех валютах. Кроме того, она дарит владельцам доступ к многочисленным привилегиям, подаркам и бонусам.

Для держателей карты предусмотрены дополнительные преимущества. В случае превышения установленных месячных лимитов по операциям в POS-терминалах и снятию наличных в банкоматах предпринимательницы получают специальные купоны, которые можно использовать в определенных торговых и сервисных точках.

Заказать карту She’s Next можно онлайн через официальный сайт или мобильное приложение Birbank Biznes. Новая карта обещает женщинам-предпринимателям не только удобство в финансовых операциях, но и более широкие перспективы для ведения бизнеса и приобретения нового опыта.

Подробная информация о карте доступна по ссылке: www.b-b.az/bbbv

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.