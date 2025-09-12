USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Доходы азербайджанцев выросли

Утверждает Госкомстат
12:10 483

В январе–августе 2025 года номинальные доходы населения Азербайджана составили 57 млрд 939,3 млн манатов, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Доход на душу населения за год вырос на 7% и достиг 5 659,6 маната.

На 1 сентября 2025 года в местных органах Государственного агентства занятости было зарегистрировано 237 тыс. безработных, из них 50,1% — женщины.

Средний ежемесячный размер выплаты по безработице составил 436,7 маната.

За январь–август 2025 года в Азербайджане добыто 33 млрд 584,2 млн кубометров газа, что на 1,7% больше, чем годом ранее.

Из этого объема на товарный газ пришлось 25 млрд 831,4 млн кубометров (+2,8%).

За тот же период добыча нефти с конденсатом составила 18 млн 391,3 тыс. тонн, что на 4,7% меньше показателя прошлого года. На товарную нефть пришлось 18 млн 349,5 тыс. тонн (–4,7%).

Министр образования раскритиковал учебники истории
Министр образования раскритиковал учебники истории
12:58 269
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
12:36 774
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
12:35 702
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
08:52 12795
Рождаемость в Азербайджане сокращается
Рождаемость в Азербайджане сокращается
11:43 1620
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
11:46 834
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть?
03:05 6778
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
11:10 1616
НАТО беспомощна перед дронами
НАТО беспомощна перед дронами
10:39 1424
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 2344
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
02:08 5395

