Доходы азербайджанцев выросли

В январе–августе 2025 года номинальные доходы населения Азербайджана составили 57 млрд 939,3 млн манатов, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Доход на душу населения за год вырос на 7% и достиг 5 659,6 маната.

На 1 сентября 2025 года в местных органах Государственного агентства занятости было зарегистрировано 237 тыс. безработных, из них 50,1% — женщины.

Средний ежемесячный размер выплаты по безработице составил 436,7 маната.

За январь–август 2025 года в Азербайджане добыто 33 млрд 584,2 млн кубометров газа, что на 1,7% больше, чем годом ранее.

Из этого объема на товарный газ пришлось 25 млрд 831,4 млн кубометров (+2,8%).

За тот же период добыча нефти с конденсатом составила 18 млн 391,3 тыс. тонн, что на 4,7% меньше показателя прошлого года. На товарную нефть пришлось 18 млн 349,5 тыс. тонн (–4,7%).