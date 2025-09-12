В Лачине ярмарка

Министерство труда и социальной защиты населения организует ярмарку вакансий в городе Лачине через Государственное агентство занятости.
Мероприятие состоится 16 сентября 2025 года в 11:00 в административном здании районной службы агентства (г. Лачин, ул. Гейдара Алиева, 138).
Ярмарка пройдет при поддержке комплекса отдыха «Лачин» и Управления эксплуатации Лачинских систем водной мелиорации. Участникам будут предложены вакансии по таким должностям, как начальник смены, главный бухгалтер, делопроизводитель, заведующий хозяйством, мясник и другие.
В ходе мероприятия будет проводиться регистрация кандидатов, соответствующих представленным вакансиям.