USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

В Лачине ярмарка

12:19 396

Министерство труда и социальной защиты населения организует ярмарку вакансий в городе Лачине через Государственное агентство занятости.

Мероприятие состоится 16 сентября 2025 года в 11:00 в административном здании районной службы агентства (г. Лачин, ул. Гейдара Алиева, 138).

Ярмарка пройдет при поддержке комплекса отдыха «Лачин» и Управления эксплуатации Лачинских систем водной мелиорации. Участникам будут предложены вакансии по таким должностям, как начальник смены, главный бухгалтер, делопроизводитель, заведующий хозяйством, мясник и другие.

В ходе мероприятия будет проводиться регистрация кандидатов, соответствующих представленным вакансиям.

Министр образования раскритиковал учебники истории
Министр образования раскритиковал учебники истории
12:58 269
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
12:36 776
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
12:35 705
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 12796
Рождаемость в Азербайджане сокращается
Рождаемость в Азербайджане сокращается
11:43 1621
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
11:46 834
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 6779
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении видео
11:10 1616
НАТО беспомощна перед дронами
НАТО беспомощна перед дронами
10:39 1425
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 2344
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово) наши подкасты
02:08 5396

ЭТО ВАЖНО

Министр образования раскритиковал учебники истории
Министр образования раскритиковал учебники истории
12:58 269
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
12:36 776
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
12:35 705
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 12796
Рождаемость в Азербайджане сокращается
Рождаемость в Азербайджане сокращается
11:43 1621
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
11:46 834
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 6779
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении видео
11:10 1616
НАТО беспомощна перед дронами
НАТО беспомощна перед дронами
10:39 1425
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 2344
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово) наши подкасты
02:08 5396
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться