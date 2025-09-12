Москва пойдет еще раз на Евросоюз

Западные аналитики все активнее обсуждают, что скрывается за беспрецедентным вторжением двадцати российских дронов в воздушное пространство НАТО. Польские политики отмечают, что провокация Владимира Путина была осуществлена накануне российских учений «Запад», намеченных на 12–16 сентября на западных рубежах Беларуси. По мнению ряда экспертов, эта атака могла стать проверкой реакции НАТО: если бы Североатлантический альянс продемонстрировал слабость, Кремль мог бы рискнуть военной операцией в Сувалкском коридоре, соединяющим Беларусь с Калининградским анклавом. О возможных сценариях и стратегических целях Москвы haqqin.az побеседовал с Лукашем Стахом, политологом и аналитиком Центра международных исследований и развития Ягеллонского университета (Польша).

— Какую цель, на Ваш взгляд, преследовал Путин, направив в воздушное пространство Польши почти двадцать дронов? — Это очередной этап в стратегии России против Польши и НАТО. Москва стремилась протестировать скорость и эффективность польской и натовской противовоздушной обороны. Дроны были оснащены дополнительными топливными баками, чтобы увеличить дальность полета и проникнуть максимально глубоко на территорию Польши. Одновременно Россия внимательно отслеживает реакцию польских властей и союзников по НАТО, а также использует такие эпизоды для психологического давления на общество. Кремль раздувает страхи, распространяет дезинформацию, пытается представить свои БПЛА украинскими, подрывая тем самым доверие между гражданами, армией и правительством. Это комплексная стратегия, в рамках которой военные цели тесно переплетены с политическими и пропагандистскими. — Некоторые эксперты полагают, что атака могла стать подготовкой к ударам по польской инфраструктуре, через которую проходит снабжение Украины. Вы разделяете это мнение? — Я не столь уверен в этой версии. Ключевая инфраструктура, такая как аэропорт Ясьонка близ Жешува, являющийся главным логистическим узлом для поставок Украине, хорошо защищена. Атака на такие объекты была бы для России крайне рискованной, поскольку там находятся военнослужащие НАТО, включая американцев. Любая жертва среди западных военных могла бы вызвать резкую и весьма болезненную для России реакцию США. Чтобы парализовать инфраструктуру Польши, России пришлось бы нанести массированный удар ракетами или дронами, что неминуемо вызвало бы прямое столкновение с НАТО. Путин может рисковать и проверять оборону на восточном фланге НАТО, но соотношение риска и выгоды в данном случае для Москвы неблагоприятно.

— Как Вы оцениваете реакцию президента США Дональда Трампа на провокацию России? — Перед инцидентом США перебросили в Польшу дополнительное вооружение, в том числе боевые машины пехоты «Брэдли». Однако комментарий Дональда Трампа в его социальной сети выглядел, скорее, ироничным: «Что это за дело, что Россия нарушает воздушное пространство Польши с помощью дронов? Ну вот, началось!» Позже состоялся его разговор с президентом Польши Каролем Навроцким, детали которого нам неизвестны. На мой взгляд, реакция должна была быть более решительной. США могли бы публично объявить об усилении контингента в Польше или странах Балтии — переброске дополнительных истребителей и систем ПВО. Россия по-прежнему серьезно воспринимает угрозы Соединенных Штатов, однако к Европейскому союзу и его отдельным странам относится с демонстративным пренебрежением. — Насколько готова Россия к атаке на восточноевропейские страны, и сколько времени Польша и страны Балтии смогут сопротивляться до прибытия помощи НАТО? — Вопрос непростой. Если опираться лишь на данные OSINT, мы получим неполную картину. Россия мобилизует экономику, наращивает производство вооружений и работает в условиях, близких к военным. В то время как многие страны НАТО и ЕС все еще ограничиваются заявлениями о необходимости укрепления обороны. Мнения аналитиков расходятся: одни утверждают, что Россия могла бы захватить страны Балтии за несколько дней, другие считают, что на это потребуется неделя или две, что дало бы силам НАТО время на ответ. Потенциальная операция в Сувалкском коридоре была бы рискованной: НАТО сохраняет там серьезное преимущество в авиации, разведке и высокоточном вооружении. Важно учитывать и позицию Беларуси: без ее участия нападение на Литву или Сувалкский коридор было бы трудно реализовать. Любопытно, что именно Минск предупредил Варшаву о приближении беспилотников — очевидная и далеко не первая попытка Лукашенко лавировать между Москвой и Западом. Я не ожидаю открытой агрессии против стран Балтии или Польши: основные силы российской армии связаны с войной в Украине, российская авиация показывает посредственные результаты, а Китай вряд ли поддержит эскалацию. Однако провокации вполне возможны, особенно в районах, где проживает значительное русское меньшинство, например, в Латвии и Эстонии.