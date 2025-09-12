USD 1.7000
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции

Великобритания включила в санкционный список по России гражданина Азербайджана Шанлика Шукюрова, якобы связанного с турецкой компанией Mastel Makina. Указанная компания также подпала под санкции. Об этом говорится в документе, опубликованном правительством Соединенного Королевства.

В общей сложности Лондон расширил список ограничительных мер, добавив в него 27 организаций, двух граждан России и одного гражданина Азербайджана. Под санкции попали россияне Елена и Алексей Малицкие, указанные как совладельцы китайской компании Shenzhen Blue Hat International Trade.

В список попали компании «Анозит», «Протон», «Синвент», «Элеконд», НПО «Поиск», «Солитон», «Технодинамика», «Русполимет», «Бин Инь», «Синь ю», «Российский институт мощного радиостроения», «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», заводы «Мезон» и «Реконд», Редкинский опытный завод, предприятие «Звукотехника», Сарапульский радиозавод, Мытищинский приборостроительный завод, а также конструкторское бюро «Икар».

Как указано в заявлении британского правительства, санкции введены против компаний и лиц, которые «были вовлечены в дестабилизацию Украины или подрыв ее территориальной целостности» — через предоставление финансовых услуг, технологий или товаров. Всем фигурантам списка запрещен въезд в Великобританию, а их активы, обнаруженные на территории страны, подлежат заморозке.

Публикация новых рестрикций приурочена к визиту главы МИД Великобритании Иветт Купер в Киев — это ее первая зарубежная поездка после назначения на пост 5 сентября. По заявлению внешнеполитического ведомства, цель визита — «демонстрация солидарности украинскому народу».

