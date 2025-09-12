Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана

Лидер ультраправой Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели в интервью газете Sabah заявил, что поддерживает продолжение президентства Реджепа Тайипа Эрдогана в 2028 году.

Политик подчеркнул, что его партия окажет полную поддержку Эрдогану, если тот решит вновь баллотироваться на пост президента.

По словам Бахчели, несмотря на социальные и экономические трудности, Турция под руководством Эрдогана «успешно прошла через критические этапы», включая события 15 июля 2016 года (попытку переворота).

Согласно конституции Турции, президент может избираться только на два срока подряд. Для Эрдогана 2028 год станет третьим сроком, что делает его выдвижение невозможным без изменений в законодательстве.