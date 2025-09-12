Французы не хотят в Украину

Более половины граждан Франции (53%) выступают против отправки западных военных в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) и опубликованного в газете Le Figaro.

За отправку высказываются около 47% опрошенных. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в «коалиции» насчитывается уже 30 стран-членов.

При этом три четверти респондентов (75%) высказались в поддержку предоставления Киеву «сильных гарантий безопасности», следует из результатов опроса. По меньшей мере 56% участников также одобрили продолжение поставок вооружений Украине, а также ее возможное вступление в НАТО и Европейский союз. В исследовании, проведенном среди граждан старше 18 лет, приняли участие около 1,2 тыс. человек.