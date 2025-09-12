Каким должен быть идеальный школьный рюкзак?

Травматолог-ортопед НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Гадир Керимов рассказывает в интервью, каким должен быть правильный школьный ранец, насколько важно выбрать правильный школьный рюкзак… — Это очень актуальная и важная тема. К сожалению, порой недостаточно серьёзно относятся к этому вопросу. Школьный ранец имеет большое значение для здорового развития ребенка. Вес рюкзака с содержимым не должен превышать 10-15 процентов от веса ребенка. Например, если ребенок весит 30 кг, то рюкзак в нагруженном состоянии должен весить максимум 3–4,5 кг. В то же время пустой ранец должен весить менее 1 кг. При этом размер рюкзака должен соответствовать росту ребенка. Школьный ранец не должен быть шире плеч, выше плеч и ниже талии. Если рюкзак тяжелый и используется односторонний плечевой ремень, то в таком случае будут страдать мышцы, особенно шея будет сгибаться в одну сторону. Ношение сумки на одном плече может вызвать такие проблемы с позвоночником, как искривление позвоночника вправо или влево (сколиоз), напряжение в мышцах шеи, боли в затылке и сосудистые спазмы, а также головные боли. Дети, которые носят тяжелые и неправильно подобранные рюкзаки и поднимаются по лестнице, чаще страдают от боли в ногах. Длинные и узкие плечевые лямки школьного рюкзака доставляют дискомфорт и приводят к неравномерному распределению веса ранца. Из-за смещения центра тяжести тела назад возникает чрезмерная нагрузка на мышцы спины. Широкие и мягкие плечевые лямки рюкзака помогают равномерно распределить нагрузку на плечо, в то время как узкие и жёсткие плечевые лямки будут нагружать определённые мышцы. Плечевые лямки должны быть двусторонними, широкими (не менее 4–5 см) и мягкими. Длина лямок должна регулироваться, и они должны равномерно распределяться по обоим плечам. Модели, которые носят только на одном плече, не подходят для детей. Если лямки тонкие, узкие и длинные, а рюкзак тяжёлый, то они будут давить на нервы. А это, в свою очередь, приведет к повреждению нервов, идущих к кисти и предплечью.

- Доктор, насколько важно выбрать правильный школьный рюкзак? — Выбор правильного школьного рюкзака крайне важен для здоровья позвоночника ребёнка. Дело в том, что ежедневно школьники длительное время носят ранец, а форма, вес и структура рюкзака напрямую влияют на здоровье ребенка. При выборе ранца самое главное — это осанка и здоровье скелета. Так, школьные рюкзаки, которые неправильно распределяют вес, могут стать причиной искривлений поясницы, шеи и спины, а также повысить риск развития сколиоза, кифоза и лордоза у детей. Еще одна причина — защита мышц и суставов. Тяжёлый рюкзак неправильной формы создаёт дополнительную нагрузку на плечевые, поясничные и коленные суставы. А это, в свою очередь, приводит к быстрой утомляемости ребёнка и мышечному напряжению. Хочу отметить, что удобный рюкзак облегчает детям перенос школьных принадлежностей. В это время ребенок чувствует себя более комфортно и уверенно, и с энтузиазмом идет на школьные занятия. Выбор неправильного рюкзака может вызвать хроническую боль в спине и шее, которая не проходит годами. В будущем, ввиду возникших проблем с позвоночником, может даже потребоваться соответствующее лечение. Таким образом, правильный выбор школьного рюкзака жизненно важен не только для комфорта, но и для общего здорового развития ребенка. Поскольку костная система ребенка находится в стадии развития, тяжелые, неправильно подобранные или неортопедические рюкзаки могут стать причиной таких серьезных ортопедических проблем, как сколиоз, кифоз, искривления позвоночника и нарушения осанки. Правильно подобранный рюкзак обеспечивает равномерное распределение нагрузки на позвоночник, предотвращая боли в плечах, шее и спине. Ранец должен быть легким, иметь ортопедическую поддержку спины и два регулируемых плечевых ремня. В этом случае ребенок сможет носить рюкзак правильно и без вреда для здоровья. В то же время неправильно подобранный рюкзак может стать причиной искривлений позвоночника, болей в плечах и спине, а также нарушений осанки. Поскольку костно-мышечная система ребенка находится в стадии развития, вес и форма рюкзака играют важную роль.