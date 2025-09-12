Оппозиционные мэры перешли к Эрдогану

Два оппозиционных мэра районов Сейдишехир и Эмиргази турецкой провинции Конья присоединились к правящей Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана.
Хасан Устаоглу, избранный в 2024 году от Республиканской народной партии (CHP) с 35,09% голосов в Сейдишехире, и Месут Мертджан, победивший от другой оппозиционной партии с 53,87% голосов в Эмиргзи, получили партийные значки от президента Эрдогана на церемонии в Анкаре.
Устаоглу заявил, что решение принято ради «более эффективного служения Сейдишехиру», а Мертджан подчеркнул приверженность видению правящей партии.