USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Нобелевский комитет остудил амбиции Трампа

12:54 382

Норвежский Нобелевский комитет не принимает во внимание публичные призывы при обсуждении кандидатур на соискание премии мира. Об этом заявил секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен, комментируя призывы вручить награду президенту США Дональду Трампу.

«Нобелевский комитет действует полностью независимо и не может позволить себе принимать во внимание эти соображения при обсуждении отдельных кандидатов», – сказал Харпвикен, комментируя вопрос Agence France-Presse о возможном вручении премии мира Трампу.

По его словам, в комитете фиксируют, что СМИ уделяют повышенное внимание отдельным кандидатам.

«Но это никак не влияет на дискуссии, которые ведутся в комитете. Комитет рассматривает каждого номинанта с учетом его заслуг», – указал секретарь комитета.

Как уточняет агентство, в 2025 году Нобелевскому комитету предстоит выбрать лауреата премии мира из 338 номинантов — как отдельных персон, так и организаций. Все заявки были поданы до 31 января текущего года. Объявление имени лауреата запланировано на 10 октября.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источник в Белом доме сообщала, что Трамп выражал заинтересованность в получении Нобелевской премии мира, хотя и сомневался в реальности такого исхода. До этого норвежские СМИ писали, что президент США якобы обращался по этому вопросу к министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В Белом доме подтвердили факт телефонного разговора, однако отказались раскрыть его содержание.

Министр образования раскритиковал учебники истории
Министр образования раскритиковал учебники истории
12:58 284
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
12:36 794
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
12:35 720
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 12809
Рождаемость в Азербайджане сокращается
Рождаемость в Азербайджане сокращается
11:43 1629
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
11:46 838
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 6783
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении видео
11:10 1625
НАТО беспомощна перед дронами
НАТО беспомощна перед дронами
10:39 1429
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 2349
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово) наши подкасты
02:08 5400

ЭТО ВАЖНО

Министр образования раскритиковал учебники истории
Министр образования раскритиковал учебники истории
12:58 284
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
12:36 794
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
12:35 720
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 12809
Рождаемость в Азербайджане сокращается
Рождаемость в Азербайджане сокращается
11:43 1629
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
11:46 838
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 6783
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении видео
11:10 1625
НАТО беспомощна перед дронами
НАТО беспомощна перед дронами
10:39 1429
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 2349
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово) наши подкасты
02:08 5400
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться