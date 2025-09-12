Нобелевский комитет остудил амбиции Трампа

Норвежский Нобелевский комитет не принимает во внимание публичные призывы при обсуждении кандидатур на соискание премии мира. Об этом заявил секретарь комитета Кристиан Берг Харпвикен, комментируя призывы вручить награду президенту США Дональду Трампу.

«Нобелевский комитет действует полностью независимо и не может позволить себе принимать во внимание эти соображения при обсуждении отдельных кандидатов», – сказал Харпвикен, комментируя вопрос Agence France-Presse о возможном вручении премии мира Трампу.

По его словам, в комитете фиксируют, что СМИ уделяют повышенное внимание отдельным кандидатам.

«Но это никак не влияет на дискуссии, которые ведутся в комитете. Комитет рассматривает каждого номинанта с учетом его заслуг», – указал секретарь комитета.

Как уточняет агентство, в 2025 году Нобелевскому комитету предстоит выбрать лауреата премии мира из 338 номинантов — как отдельных персон, так и организаций. Все заявки были поданы до 31 января текущего года. Объявление имени лауреата запланировано на 10 октября.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источник в Белом доме сообщала, что Трамп выражал заинтересованность в получении Нобелевской премии мира, хотя и сомневался в реальности такого исхода. До этого норвежские СМИ писали, что президент США якобы обращался по этому вопросу к министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В Белом доме подтвердили факт телефонного разговора, однако отказались раскрыть его содержание.