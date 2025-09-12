Министр образования раскритиковал учебники истории

Министр науки и образования Эмин Амруллаев рассказал о проблемах в учебниках «История Азербайджана» и «Азербайджанский язык».
Как сообщает haqqin.az, Амруллаев отметил, что язык учебников не соответствует возрастным особенностям детей.
По его словам, детям в возрасте от 10–11 до 16 лет необходим понятный и последовательный национальный рассказ, который они могли бы пересказать всем: «Большинство наших учебников по истории — это просто последовательное перечисление исторических фактов. Я считаю, что это нужно изменить. Есть проблемы и в учебниках по азербайджанскому языку. В этой области у детей возникают трудности с чтением и пониманием текста. Большинство детей, достигших десяти лет, не понимают прочитанное. Для изменения ситуации нужны специалисты. Учебники не должны составляться на основании желания какого-либо отдельного специалиста».