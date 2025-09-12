USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Министр образования раскритиковал учебники истории

12:58 288

Министр науки и образования Эмин Амруллаев рассказал о проблемах в учебниках «История Азербайджана» и «Азербайджанский язык».

Как сообщает haqqin.az, Амруллаев отметил, что язык учебников не соответствует возрастным особенностям детей.

По его словам, детям в возрасте от 10–11 до 16 лет необходим понятный и последовательный национальный рассказ, который они могли бы пересказать всем: «Большинство наших учебников по истории — это просто последовательное перечисление исторических фактов. Я считаю, что это нужно изменить. Есть проблемы и в учебниках по азербайджанскому языку. В этой области у детей возникают трудности с чтением и пониманием текста. Большинство детей, достигших десяти лет, не понимают прочитанное. Для изменения ситуации нужны специалисты. Учебники не должны составляться на основании желания какого-либо отдельного специалиста».

Министр образования раскритиковал учебники истории
Министр образования раскритиковал учебники истории
12:58 289
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
12:36 795
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
12:35 725
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 12811
Рождаемость в Азербайджане сокращается
Рождаемость в Азербайджане сокращается
11:43 1632
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
11:46 840
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 6785
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении видео
11:10 1626
НАТО беспомощна перед дронами
НАТО беспомощна перед дронами
10:39 1430
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 2350
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово) наши подкасты
02:08 5401

ЭТО ВАЖНО

Министр образования раскритиковал учебники истории
Министр образования раскритиковал учебники истории
12:58 289
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
12:36 795
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
12:35 725
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 12811
Рождаемость в Азербайджане сокращается
Рождаемость в Азербайджане сокращается
11:43 1632
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
11:46 840
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 6785
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении видео
11:10 1626
НАТО беспомощна перед дронами
НАТО беспомощна перед дронами
10:39 1430
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 2350
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово) наши подкасты
02:08 5401
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться