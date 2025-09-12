Трамп разозлился на британского премьера

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не проинформировал его лично об отставке британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона. Об этом сообщает издание Politico.

Как сообщает источник издания, Трамп был раздражен тем, как было оформлено увольнение Мандельсона, и «настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит в Великобританию». По данным газеты, в Белом доме опасаются, что возможный скандал повлияет на атмосферу визита, и рассчитывают на скорое назначение нового посла.

Сообщается, что временно исполняющим обязанности посла стал опытный дипломат Джеймс Роско, однако ему предстоит выдержать серьезную конкуренцию за «самую желанную должность» в британской дипломатии. В числе потенциальных кандидатов фигурируют бывший посол в Соединенных Штатах Карен Пирс, глава разведывательной службы MI6 Ричард Мур и бывший советник по национальной безопасности Марк Седвилл.

11 сентября Стармер обратился в МИД с просьбой прекратить полномочия посла Питера Мандельсона из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Решение последовало после публикации новых подробностей их отношений в СМИ. Недавно обнародованные выдержки из альбома, подготовленного к 50-летию Эпштейна, включают письма и фотографии с участием Мандельсона. На одном из снимков будущий посол запечатлен в банном халате, а Эпштейн, известный обвинениями в растлении несовершеннолетних и последующим самоубийством, упоминается им как «лучший приятель». В одном из опубликованных писем Мандельсон выражает мнение, что приговор Эпштейну был несправедлив и требует пересмотра.