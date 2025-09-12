USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Трамп разозлился на британского премьера

13:04 190

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не проинформировал его лично об отставке британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона. Об этом сообщает издание Politico.

Как сообщает источник издания, Трамп был раздражен тем, как было оформлено увольнение Мандельсона, и «настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит в Великобританию». По данным газеты, в Белом доме опасаются, что возможный скандал повлияет на атмосферу визита, и рассчитывают на скорое назначение нового посла.

Сообщается, что временно исполняющим обязанности посла стал опытный дипломат Джеймс Роско, однако ему предстоит выдержать серьезную конкуренцию за «самую желанную должность» в британской дипломатии. В числе потенциальных кандидатов фигурируют бывший посол в Соединенных Штатах Карен Пирс, глава разведывательной службы MI6 Ричард Мур и бывший советник по национальной безопасности Марк Седвилл.

11 сентября Стармер обратился в МИД с просьбой прекратить полномочия посла Питера Мандельсона из-за его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Решение последовало после публикации новых подробностей их отношений в СМИ. Недавно обнародованные выдержки из альбома, подготовленного к 50-летию Эпштейна, включают письма и фотографии с участием Мандельсона. На одном из снимков будущий посол запечатлен в банном халате, а Эпштейн, известный обвинениями в растлении несовершеннолетних и последующим самоубийством, упоминается им как «лучший приятель». В одном из опубликованных писем Мандельсон выражает мнение, что приговор Эпштейну был несправедлив и требует пересмотра.

Министр образования раскритиковал учебники истории
Министр образования раскритиковал учебники истории
12:58 291
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
Лидер «серых волков» о третьем сроке Эрдогана
12:36 796
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
Гражданин Азербайджана попал под британские санкции
12:35 726
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт...
Налет беспилотников на Россию: под атакой Москва, крупный нефтяной порт... видео; обновлено 08:52
08:52 12814
Рождаемость в Азербайджане сокращается
Рождаемость в Азербайджане сокращается
11:43 1633
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
Российско-белорусские учения «Запад-2025»: закрытые границы и небо, десятки тысяч военных...
11:46 841
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 6785
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении
Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч в Армении видео
11:10 1626
НАТО беспомощна перед дронами
НАТО беспомощна перед дронами
10:39 1431
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
Тяжелая авария в Джульфе: погибли полицейские
10:10 2350
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово)
Новый проект Эйнуллы Фатуллаева и Севиль Нуриевой: Söz Haqqı (Право на слово) наши подкасты
02:08 5401

