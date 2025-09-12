USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Латвия готовится полностью закрыть границу с Беларусью

13:24 581

Латвия может полностью закрыть границу с Беларусью, передает русскоязычное агентство Baltnews слова министра внутренних дел балтийской страны Рихарда Козловскиса.

По его словам, власти страны готовы закрыть последний работающий КПП на латвийско-белорусской границе. Как сказал глава латвийского МВД, это решение должно стать «единым и скоординированным действием всех трех стран Балтии».

Накануне латвийский Сейм (парламент страны) передал на рассмотрение Комиссии по национальной безопасности проект решения о полном закрытии границ с Россией и Беларусью на время проведения ими военных учений «Запад».

Накануне Польша на неограниченный срок закрыла все погранпереходы и воздушное пространство на границе с Беларусью. Следом о закрытии воздушного пространства сообщили в Министерстве обороны Литвы. Министерство иностранных дел России потребовало от Польши «задуматься о последствиях и пересмотреть решение». Эти ограничения «нанесут ущерб международным партнерам Польши» и «ударят по бизнесу самой республики», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Варшава «проигнорировала жест доброй воли» Москвы и Минска, которые перенесли часть маневров подальше от границы и сократили численность войск и техники. 

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 211
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 192
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 1989
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7218
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 14489
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 769
Новое громкое задержание в российской армии
Новое громкое задержание в российской армии
14:46 1076
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
14:34 1060
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
14:21 723
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
14:20 1015
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 2463

ЭТО ВАЖНО

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 211
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 192
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 1989
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7218
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 14489
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 769
Новое громкое задержание в российской армии
Новое громкое задержание в российской армии
14:46 1076
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
14:34 1060
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
14:21 723
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
14:20 1015
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 2463
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться