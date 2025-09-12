Латвия готовится полностью закрыть границу с Беларусью

По его словам, власти страны готовы закрыть последний работающий КПП на латвийско-белорусской границе. Как сказал глава латвийского МВД, это решение должно стать «единым и скоординированным действием всех трех стран Балтии».

Накануне латвийский Сейм (парламент страны) передал на рассмотрение Комиссии по национальной безопасности проект решения о полном закрытии границ с Россией и Беларусью на время проведения ими военных учений «Запад».

Накануне Польша на неограниченный срок закрыла все погранпереходы и воздушное пространство на границе с Беларусью. Следом о закрытии воздушного пространства сообщили в Министерстве обороны Литвы. Министерство иностранных дел России потребовало от Польши «задуматься о последствиях и пересмотреть решение». Эти ограничения «нанесут ущерб международным партнерам Польши» и «ударят по бизнесу самой республики», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Варшава «проигнорировала жест доброй воли» Москвы и Минска, которые перенесли часть маневров подальше от границы и сократили численность войск и техники.