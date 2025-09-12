Дональд в гневе на Дональда

Премьер-министр Польши Дональд Туск ответил на заявление президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что не считает нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками ошибкой.

Ранее Трамп заявил, что проникновение российских дронов на территорию Польши «могло быть ошибкой». Он также выразил недовольство случившимся и надежду на скорое урегулирование ситуации.

«Мы тоже хотели бы, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так», – написал Туск в соцсети X.

Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски в свою очередь отметил, что у Варшавы есть все необходимые доказательства того, что инцидент был «спланированной провокацией».

«Россия намеренно напала на Польшу – у нас есть факты и доказательства, которые это подтверждают. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией», – заявил он.

По словам Гавковски, любое отклонение от этой позиции играет на руку российскому нарративу и способствует распространению дезинформации, которая также используется как элемент ведения войны.