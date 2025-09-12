USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Дональд в гневе на Дональда

13:31 1689

Премьер-министр Польши Дональд Туск ответил на заявление президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что не считает нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками ошибкой.

Ранее Трамп заявил, что проникновение российских дронов на территорию Польши «могло быть ошибкой». Он также выразил недовольство случившимся и надежду на скорое урегулирование ситуации.

«Мы тоже хотели бы, чтобы атака беспилотников на Польшу была ошибкой. Но это не так», – написал Туск в соцсети X.

Вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски в свою очередь отметил, что у Варшавы есть все необходимые доказательства того, что инцидент был «спланированной провокацией».

«Россия намеренно напала на Польшу – у нас есть факты и доказательства, которые это подтверждают. Это была спланированная провокация, скоординированная с дезинформационной кампанией», – заявил он.

По словам Гавковски, любое отклонение от этой позиции играет на руку российскому нарративу и способствует распространению дезинформации, которая также используется как элемент ведения войны.

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 215
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 193
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 1989
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7218
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 14491
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 769
Новое громкое задержание в российской армии
Новое громкое задержание в российской армии
14:46 1079
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
14:34 1060
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
14:21 725
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
14:20 1015
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 2463

