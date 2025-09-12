Исповедь Магеррамова не разжалобила суд

Как сообщает haqqin.az, Магеррамов обманул двух жителей села. Пообещав им решить вопрос с оформлением земельных участков, принадлежащих муниципалитету, он получил у них в общей сложности около 5 тысяч манатов. Однако полученные деньги потратил на личные нужды.

За преступление Магеррамову было предъявлено обвинение по статье 178.2.2 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное повторно). В качестве меры пресечения избрано нахождение под полицейским надзором.

Обвиняемый Акиф Магеррамов признал себя частично виновным. В показаниях он сообщил, что в 2015 году участвовал в муниципальных выборах и был избран председателем муниципалитета села Сарыджалар по согласованию с общим собранием членов муниципалитета. Эту должность он занимал до декабря прошлого года.

По его словам, обязанности председателя заключались в контроле за использованием и сохранностью земель, находящихся в муниципальной собственности. За время работы он никому не обеспечил выделение участков из муниципального фонда: «Земля, которую хотел потерпевший, находилась в государственной собственности и не имела отношения к муниципалитету. У меня все равно не было полномочий ее продавать. Я сделал это только потому, что тогда остро нуждался в деньгах. Думал, что, когда решу свои проблемы, верну деньги частями. Но из-за тяжелого материального положения не смог этого сделать. Я сожалею о содеянном и прошу суд о снисхождении».

Решением суда Акиф Магеррамов лишен права занимать руководящие должности в муниципальных органах сроком на 1 год 6 месяцев и приговорен к 2 годам лишения свободы. Он был взят под стражу в зале суда.