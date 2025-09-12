Цены на серебро вновь бьют рекорды

Фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex превысили отметку $43 за тройскую унцию — впервые с 5 сентября 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:53 по бакинскому времени стоимость серебра достигала $43,04 за тройскую унцию, прибавив 0,91%. Спустя несколько минут, к 13:04, рост замедлился — цена опустилась до $42,92 за унцию, что соответствует увеличению на 0,63%.

В то же время декабрьские фьючерсы на золото демонстрировали снижение: котировки опустились на 0,39%, до $3 677,3 за тройскую унцию.