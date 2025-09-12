USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Цены на серебро вновь бьют рекорды

13:40 599

Фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex превысили отметку $43 за тройскую унцию — впервые с 5 сентября 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:53 по бакинскому времени стоимость серебра достигала $43,04 за тройскую унцию, прибавив 0,91%. Спустя несколько минут, к 13:04, рост замедлился — цена опустилась до $42,92 за унцию, что соответствует увеличению на 0,63%.

В то же время декабрьские фьючерсы на золото демонстрировали снижение: котировки опустились на 0,39%, до $3 677,3 за тройскую унцию.

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 220
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 199
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 1991
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7218
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 14495
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 771
Новое громкое задержание в российской армии
Новое громкое задержание в российской армии
14:46 1083
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
14:34 1064
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
14:21 726
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
14:20 1016
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 2464

ЭТО ВАЖНО

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 220
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 199
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 1991
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7218
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 14495
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 771
Новое громкое задержание в российской армии
Новое громкое задержание в российской армии
14:46 1083
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
14:34 1064
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
14:21 726
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
14:20 1016
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 2464
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться