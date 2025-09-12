USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Как скрывался убийца соратника Трампа

видео
14:04 1091

Опубликована видеозапись бегства убийцы американского правого активиста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка после совершения преступления.

На кадрах видно, как киллер спрыгивает с крыши с высоты примерно 3,5 метра и, похрамывая, убегает в неизвестном направлении.

О задержании убийцы Чарли Кирка сообщал вчера глава ФБР Кэш Пател. В активиста выстрелили во время его выступления в Университете долины Юта. Он получил ранение в шею и был госпитализирован в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп объявил о смерти Кирка и приказал приспустить флаги.

Сначала появились кадры задержания пожилого мужчины, а Университет долины Юта сообщил о задержании подозреваемого. Однако позднее представители вуза заявили, что задержанный не является нападавшим. Комиссар общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон на пресс-конференции уточнил, что этот мужчина — Джордж Зинн — был задержан по обвинению в препятствовании правосудию, передает NBC News. Что касается убийства Кирка, Мейсон выразил мнение, что это было «целенаправленное нападение на одного человека» — прозвучал один выстрел.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим покушением».

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 223
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 202
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 1992
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7218
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 14500
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 772
Новое громкое задержание в российской армии
Новое громкое задержание в российской армии
14:46 1089
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
14:34 1069
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
14:21 728
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
14:20 1022
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 2465

ЭТО ВАЖНО

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 223
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 202
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 1992
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7218
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 14500
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 772
Новое громкое задержание в российской армии
Новое громкое задержание в российской армии
14:46 1089
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
14:34 1069
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
14:21 728
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
14:20 1022
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 2465
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться