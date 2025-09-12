Как скрывался убийца соратника Трампа

Опубликована видеозапись бегства убийцы американского правого активиста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка после совершения преступления.

На кадрах видно, как киллер спрыгивает с крыши с высоты примерно 3,5 метра и, похрамывая, убегает в неизвестном направлении.

О задержании убийцы Чарли Кирка сообщал вчера глава ФБР Кэш Пател. В активиста выстрелили во время его выступления в Университете долины Юта. Он получил ранение в шею и был госпитализирован в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп объявил о смерти Кирка и приказал приспустить флаги.

Сначала появились кадры задержания пожилого мужчины, а Университет долины Юта сообщил о задержании подозреваемого. Однако позднее представители вуза заявили, что задержанный не является нападавшим. Комиссар общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон на пресс-конференции уточнил, что этот мужчина — Джордж Зинн — был задержан по обвинению в препятствовании правосудию, передает NBC News. Что касается убийства Кирка, Мейсон выразил мнение, что это было «целенаправленное нападение на одного человека» — прозвучал один выстрел.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим покушением».