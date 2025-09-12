Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «безумными» распространяющиеся в интернете обвинения о якобы причастности Израиля к убийству американского консервативного активиста и соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка.

В интервью телеканалу Newsmax Нетаньяху заявил, что был «потрясен», столкнувшись с подобными утверждениями в социальных сетях.

«Это безумие. Просто безумие. Израиль, оказывается, и орбиту Луны меняет. Израиль двигает Солнце. Все это не просто безумно — это настолько абсурдно, глупо и нелепо», — отметил он.

По словам израильского премьера, распространение теорий заговора уходит корнями в ненависть к евреям и к Израилю.

«Когда вы ненавидите евреев, когда ненавидите еврейское государство, вы готовы говорить что угодно и распространять любые нелепые слухи. На протяжении веков, особенно в Средние века – в эти ужасные, темные времена, – про евреев говорили такое, во что трудно поверить. Что мы якобы травили колодцы. Что пили кровь христианских детей – что угодно. Эти обвинения продолжались вплоть до Холокоста», – сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что всякий раз, когда появлялись подобные вымыслы, это становилось «прелюдией к массовым расправам, кульминацией которых стал Холокост».

«И вот с тех пор мы знаем: когда начинают распространять подобные лживые мифы о нас – нужно быть готовыми к нападению. Все это направлено на попытку делегитимизировать государство Израиль», – указал он.

По его словам, отказ от борьбы с теориями заговора означает согласие с ростом насилия. Нетаньяху считает, что убийство Кирка связано с его активной деятельностью на идеологическом фронте и успехами в отстаивании своих убеждений.

Глава израильского правительства добавил, что был «глубоко потрясен» гибелью Чарли Кирка. Он также сообщил, что всего за несколько недель до трагедии пригласил сооснователя и генерального директора Turning Point USA посетить Израиль.

«Я позвонил ему несколько недель назад и сказал: «Чарли, почему бы тебе не приехать к нам?» И он ответил: «Я собирался, мы как раз подбирали дату». Но теперь этой встречи не будет», – поделился премьер.

Нетаньяху отметил, что Кирк последовательно выступал в защиту Израиля – особенно в условиях нарастающей международной критики в его адрес. Он зачитал письмо, полученное от активиста в мае, в котором тот писал: «Одна из самых больших радостей в моей христианской жизни – отстаивать интересы Израиля и формировать альянсы для защиты иудаистско-христианской цивилизации».

По словам премьера, убийство Кирка лишь подчеркивает, насколько опасной становится среда для тех, кто открыто защищает демократические ценности.