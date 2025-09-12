USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Суд решает судьбу диплома Имамоглу

В Стамбуле начался судебный процесс по делу о защите диплома экс-мэра города Экрема Имамоглу.

Первое слушание по данному делу проходит в зале суда тюрьмы Силиври.

Прокурор добивается тюремного заключения сроком от 2 лет 6 месяцев до 8 лет 9 месяцев и запрета на политическую деятельность.

В марте 2025 года Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, обвиняя его в нарушениях регламента Высшего совета образования (YÖK) при переводе из частного университета на Северном Кипре (Girne American University) в Стамбульский университет в 1990 году.

Его диплом и дипломы еще 28 человек, сделавших подобный перевод, признаны недействительными из-за «очевидных ошибок» в оформлении и соответствия требованиям университета и YÖK.

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Новое громкое задержание в российской армии
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
