Паранойя нарастает: кого убьют?

Убийство в прямом эфире молодого консервативного активиста Чарли Кирка в университетском кампусе штата Юта (haqqin.az рассказал об этом вчера) повергло Америку в шок, который она не испытывала давно. Да, политический террор совсем не редкое явление в США, но, когда речь идет о смерти популярного человека, страну просто прорывает.
«Люди напуганы до смерти в этом здании, - говорит конгрессмен Джаред Московитц, имея в виду Капитолий. - Может быть, не все в этом публично признаются, но посмотрите на очередь тех, кто выстраивается на прием к спикеру Джонсону, прося у него защиты».
Большинство «слуг народа» срочно отменяют свои встречи с избирателями, особенно те, что планировалось проводить на открытом воздухе. Людям в редких случаях предлагается собраться в закрытых зданиях, например, в городских холлах. Известная на левом фланге конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес отменила в этот уик-энд две встречи в штате Северная Каролина. «Правила охраны членов Конгресса давно устарели, - говорит она. - Они не приемлемы в современную эпоху». Окасио-Кортес регулярно получает угрозы расправы со стороны, как можно предположить, американских правых. Но мишенями становятся и ее политические противники.
Республиканка Нэнси Мейс, которая будет скоро участвовать в борьбе за пост губернатора Южной Каролины, подвергается травле за свою критику трансгендеров и их обустройство в жизни. Мейс предупреждает возможных злоумышленников, что у нее есть зарегистрированный пистолет и она, не сомневаясь, пустит его в ход в случае необходимости.
В Капитолии вряд ли можно найти хотя бы одного конгрессмена, который не получал бы угроз. По данным US Capitol Police, в этом году в адрес членов Конгресса поступило 14 тысяч угроз. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.
Однако спикер Майк Джонсон признается, что совсем не просто обеспечить безопасность 535 законодателей, на это пришлось бы выделить миллиарды долларов и нанять тысячи полицейских. «Мы живем в опасное время, и трудно предоставить стопроцентную охрану даже президенту, которая защищала бы его со всех сторон», - говорит спикер.
Но даже невооруженным глазом видно, что охраняющих все здания Конгресса копов после убийства Кирка стало больше. В начале этого столетия я неизменно удивлялся тому, насколько свободным был вход в обитель американского парламентаризма. Конечно, арка металлоискателя присутствовала, но охрана совершенно не интересовалась, кто ты такой и что привело тебя в Конгресс. Можно было долго ходить по его коридорам и рассматривать таблички на дверях самых известных в стране политиков - никто бы не остановил. Ныне, конечно, такой свободы нет и в помине, однако конгрессмены и сенаторы за редким исключением не имеют персональной охраны, и многие из них ездят на работу или с нее на метро.
Сейчас наибольшую тревогу испытывают демократы. Связано это с огромным числом постов в социальных сетях, авторы которых призывают к отмщению левых. Во многом это было спровоцировано резкими высказываниями президента Трампа, который обвинил в убийстве Кирка «левых радикалов». Конгрессмен-демократ Джим Клайбурн из Южной Каролины уже отменил два мероприятия в Колумбии и Чарлстоне, но оставил одно, которое будет проходить в церкви.
Президент Трамп заявил вчера, что у него есть определенные соображения по поводу возможных мотивов стрелка, но отказался их конкретизировать. В Bureau of Alcohol, Tobacco. Firearms and Explosives было распространено сообщение о том, что на патронах, оставленных убийцей, были обнаружены слова, которые «отражали антифашистскую и трансгендерную идеологию».
Но два дня поисков самого киллера пока не привели к успеху, хотя ФБР распространило фото стрелка, который был одет в черную толстовку, джинсы и бейсболку. Некоторые его передвижения также были засечены. Выяснилось, что преступник вошел на территорию кампуса и по лестнице поднялся на крышу, идеальную площадку для стрельбы. После убийства Кирка он свободно покинул кампус и растворился в соседнем районе.
Директор ФБР Кэш Патель вызвал волну критики тем, что в первые же часы расследования поспешил объявить, что был задержан один из подозреваемых, но почти сразу же тот был отпущен из-за отсутствия улик. Потом был задержан второй подозреваемый, но скоро выяснилось, что в момент убийства он находился в десяти метрах от Чарли Кирка и никак не мог быть убийцей. Между тем оба подозреваемых без всяких оснований подверглись травле со стороны жителей штата Юта. Паранойя в Америке нарастает и это создает питательную среду для других преступлений.