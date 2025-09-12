Паранойя нарастает: кого убьют?

Убийство в прямом эфире молодого консервативного активиста Чарли Кирка в университетском кампусе штата Юта (haqqin.az рассказал об этом вчера) повергло Америку в шок, который она не испытывала давно. Да, политический террор совсем не редкое явление в США, но, когда речь идет о смерти популярного человека, страну просто прорывает. «Люди напуганы до смерти в этом здании, - говорит конгрессмен Джаред Московитц, имея в виду Капитолий. - Может быть, не все в этом публично признаются, но посмотрите на очередь тех, кто выстраивается на прием к спикеру Джонсону, прося у него защиты».

Большинство «слуг народа» срочно отменяют свои встречи с избирателями, особенно те, что планировалось проводить на открытом воздухе. Людям в редких случаях предлагается собраться в закрытых зданиях, например, в городских холлах. Известная на левом фланге конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес отменила в этот уик-энд две встречи в штате Северная Каролина. «Правила охраны членов Конгресса давно устарели, - говорит она. - Они не приемлемы в современную эпоху». Окасио-Кортес регулярно получает угрозы расправы со стороны, как можно предположить, американских правых. Но мишенями становятся и ее политические противники. Республиканка Нэнси Мейс, которая будет скоро участвовать в борьбе за пост губернатора Южной Каролины, подвергается травле за свою критику трансгендеров и их обустройство в жизни. Мейс предупреждает возможных злоумышленников, что у нее есть зарегистрированный пистолет и она, не сомневаясь, пустит его в ход в случае необходимости. В Капитолии вряд ли можно найти хотя бы одного конгрессмена, который не получал бы угроз. По данным US Capitol Police, в этом году в адрес членов Конгресса поступило 14 тысяч угроз. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.

Однако спикер Майк Джонсон признается, что совсем не просто обеспечить безопасность 535 законодателей, на это пришлось бы выделить миллиарды долларов и нанять тысячи полицейских. «Мы живем в опасное время, и трудно предоставить стопроцентную охрану даже президенту, которая защищала бы его со всех сторон», - говорит спикер. Но даже невооруженным глазом видно, что охраняющих все здания Конгресса копов после убийства Кирка стало больше. В начале этого столетия я неизменно удивлялся тому, насколько свободным был вход в обитель американского парламентаризма. Конечно, арка металлоискателя присутствовала, но охрана совершенно не интересовалась, кто ты такой и что привело тебя в Конгресс. Можно было долго ходить по его коридорам и рассматривать таблички на дверях самых известных в стране политиков - никто бы не остановил. Ныне, конечно, такой свободы нет и в помине, однако конгрессмены и сенаторы за редким исключением не имеют персональной охраны, и многие из них ездят на работу или с нее на метро. Сейчас наибольшую тревогу испытывают демократы. Связано это с огромным числом постов в социальных сетях, авторы которых призывают к отмщению левых. Во многом это было спровоцировано резкими высказываниями президента Трампа, который обвинил в убийстве Кирка «левых радикалов». Конгрессмен-демократ Джим Клайбурн из Южной Каролины уже отменил два мероприятия в Колумбии и Чарлстоне, но оставил одно, которое будет проходить в церкви.