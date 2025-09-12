В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов

Федеральная полиция Германии в результате многомесячного расследования арестовала в городе Вуппертале 40-летнего гражданина Азербайджана, возглавлявшего банду, занимавшуюся торговлей людьми. Как сообщают немецкие СМИ, он был лидером организованной преступной группы, которая обеспечила незаконное перемещение в страну не менее 87 мигрантов.

Выйти на след банды удалось благодаря информации, поступившей от чешской полиции. Летом 2024 года в Чехии на границе с немецкой федеральной землей Саксония был остановлен дом на колесах, в котором находились более десяти нелегальных мигрантов. Выяснилось, что подобным способом в Германию осуществлено как минимум шесть рейсов. Федеральная полиция установила личности 87 мигрантов, ввезенных этой группировкой.

Хотя водитель дома на колесах был задержан сразу, на установление личности главаря банды ушло несколько месяцев. Полиция выяснила, что он является гражданином Азербайджана и арендовал дома на колесах в Германии. Водители, входившие в группировку, перегоняли транспортные средства в Хорватию, где другие участники банды сажали в них нелегальных мигрантов и отправляли в Германию.