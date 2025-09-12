USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов

Отдел информации
14:34 1078

Федеральная полиция Германии в результате многомесячного расследования арестовала в городе Вуппертале 40-летнего гражданина Азербайджана, возглавлявшего банду, занимавшуюся торговлей людьми. Как сообщают немецкие СМИ, он был лидером организованной преступной группы, которая обеспечила незаконное перемещение в страну не менее 87 мигрантов.

40-летний гражданин Азербайджана возглавлял банду, занимавшуюся торговлей людьми

Выйти на след банды удалось благодаря информации, поступившей от чешской полиции. Летом 2024 года в Чехии на границе с немецкой федеральной землей Саксония был остановлен дом на колесах, в котором находились более десяти нелегальных мигрантов. Выяснилось, что подобным способом в Германию осуществлено как минимум шесть рейсов. Федеральная полиция установила личности 87 мигрантов, ввезенных этой группировкой.

Хотя водитель дома на колесах был задержан сразу, на установление личности главаря банды ушло несколько месяцев. Полиция выяснила, что он является гражданином Азербайджана и арендовал дома на колесах в Германии. Водители, входившие в группировку, перегоняли транспортные средства в Хорватию, где другие участники банды сажали в них нелегальных мигрантов и отправляли в Германию.

Дом на колесах, в котором перевозили нелегальных мигрантов

«Он был организатором всего этого процесса», — заявил представитель федеральной полиции Альфред Кланер.

В среду контрабандист предстал перед судьей. Вскоре ему предстоит ответить по обвинению в незаконном ввозе иностранцев, совершенном в составе банды, в коммерческих целях и при обстоятельствах, представлявших угрозу для жизни людей.

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 241
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 215
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 1998
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7219
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 14509
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 774
Новое громкое задержание в российской армии
Новое громкое задержание в российской армии
14:46 1100
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
14:34 1079
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
14:21 732
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
14:20 1029
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 2466

ЭТО ВАЖНО

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 241
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 215
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 1998
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7219
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 14509
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 774
Новое громкое задержание в российской армии
Новое громкое задержание в российской армии
14:46 1100
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
14:34 1079
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
14:21 732
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
14:20 1029
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 2466
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться