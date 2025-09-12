Соловьева хотели убить?

ФСБ России задержала подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, сообщил сам пропагандист в своем Telegram-канале. Его убийство якобы готовили по заданию Украины.

Утверждается, что подозреваемый из Димитровграда Ульяновской области несколько раз ездил в Москву, чтобы собирать данные о маршрутах Соловьева. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В апреле 2022 года ФСБ РФ также сообщала о задержании членов «неонацистской террористической организации», которая якобы планировала убийство Соловьева. Заказ якобы поступил от Службы безопасности Украины.