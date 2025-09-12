USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Соловьева хотели убить?

видео
14:39 1102

ФСБ России задержала подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, сообщил сам пропагандист в своем Telegram-канале. Его убийство якобы готовили по заданию Украины.

Утверждается, что подозреваемый из Димитровграда Ульяновской области несколько раз ездил в Москву, чтобы собирать данные о маршрутах Соловьева. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В апреле 2022 года ФСБ РФ также сообщала о задержании членов «неонацистской террористической организации», которая якобы планировала убийство Соловьева. Заказ якобы поступил от Службы безопасности Украины.

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 242
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 215
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 1998
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7219
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 14511
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 775
Новое громкое задержание в российской армии
Новое громкое задержание в российской армии
14:46 1102
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
14:34 1079
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
14:21 733
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
14:20 1029
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 2466

ЭТО ВАЖНО

«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 242
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 215
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 1998
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7219
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 14511
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 775
Новое громкое задержание в российской армии
Новое громкое задержание в российской армии
14:46 1102
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
В Германии задержан глава азербайджанской банды: перевозил нелегальных мигрантов
14:34 1079
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
Суд решает судьбу диплома Имамоглу
14:21 733
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
Нетаньяху: Израиль двигает Солнце и Луну?!
14:20 1029
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 2466
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться