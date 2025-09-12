Новое громкое задержание в российской армии

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны Андрея Тюрина по обвинению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, в 2020–2021 годах государственный заказчик и ПАО «Объединенная авиационная корпорация» заключили многомиллионные контракты на производство электромеханических устройств, исполнение которых контролировал Тюрин.

Следователи полагают, что в последующий период – с 2021 по 2023 год – он организовал подписание фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о стоимости и технических характеристиках изделий, которые не соответствовали условиям госконтракта. В результате обязательства по контракту не были выполнены, а Минобороны РФ понесло ущерб на сумму свыше 40 млн рублей.

Тюрин был арестован по ходатайству военного следователя.

12 сентября ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что следствие ужесточило обвинение бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Теперь ему вменяют получение трех взяток в особо крупном размере, легализацию средств, полученных преступным путем, а также незаконное хранение и изготовление оружия.