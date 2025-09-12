Европа смогла оторвать Трампа от Путина

Коалиции европейских лидеров удалось убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россия «не заинтересована» в прекращении боевых действий в Украине и ее следует заставить сесть за стол переговоров, считают опрошенные Politico европейские чиновники.

В течение прошлой недели состоялась серия дипломатических визитов, в ходе которых высокопоставленные чиновники с обеих сторон обсуждали новые финансовые ограничения и планы по прекращению поставок российской нефти и газа, пишет газета.

Источники издания также рассказали, что в Вашингтон была направлена группа европейских чиновников для проработки деталей предложений, «основные цели которых получили взаимное согласие».

«Трамп наконец-то на нашей стороне. Теперь вопрос в том, как согласовать два подхода», — сказал один из дипломатов ЕС.

Уточняется, что речь идет о разных стратегиях Вашингтона и Брюсселя для давления на Москву. В то время как Евросоюз разрабатывает 19-й по счету пакет санкций, США предпочитают использовать торговые инструменты, такие как пошлины.