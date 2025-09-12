Минусы в школьном образовании в Азербайджане

Как сообщает haqqin.az, об этом сказал исполняющий обязанности директора Института образования Эльнур Алиев на мероприятии, посвященном теме «2025-2026 учебный год: новшества и цели».

За четыре года в 400 школах Азербайджана было проведено прослушивание 17 300 уроков. В 7 из 10 прослушанных уроков качество преподавания оказалось низким.

Э.Алиев отметил, что 30% уроков оценены как удовлетворительные или хорошие. Лишь на трех из десяти уроков учителя эффективно использовали время и ресурсы. Кроме того, установлено, что 70% учащихся не были вовлечены в учебный процесс, на семи из десяти уроков формативное оценивание проводилось неправильно.

Э.Алиев также подчеркнул, что учителя на уроках в основном работают с учащимися, обладающими более высокими учебными навыками, тогда как остальные остаются без внимания педагога. Он отметил, что по результатам проведенных мониторингов на уроках не наблюдается применение дифференцированного подхода. Большинство учащихся участвуют на уроках в качестве пассивных слушателей.

Директор Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багиров назвал цели в сфере общего образования на 2025-2026 учебный год. Одной из них является снижение доли учащихся, показавших низкие результаты на мониторингах по предметам «Азербайджанский язык» и «Математика» среди учеников IV и VI классов, а также на выпускных экзаменах IX и XI классов, увеличение доли учеников, показавших высокие результаты. Для улучшения общих результатов планируется увеличить количество общеобразовательных учреждений, свыше половины учащихся которых показывают высокие результаты на мониторингах IV класса, а также сократить долю школ, более половины учеников которых не соответствуют минимальным требованиям.

Багиров заявил, что во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана в ближайшие дни введут правила поведения учащихся. На сегодняшний день правила внедрены в 300 общеобразовательных учреждениях страны. По его словам, одним из пунктов этих правил является запрет на использование мобильных телефонов во время занятий. Багиров также отметил, что в новом учебном году будут применены новые модели для повышения охвата дошкольного образования. Багиров также отметил, что в подготовительные группы принято 85 тысяч детей.

Выступая на мероприятии, министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил, что после принятия в 2013 году Стратегии развития образования в Азербайджане произошли определенные изменения. «Образовательная реформа — это последовательный и долгий процесс. По многим направлениям проведены фундаментальные реформы», — сказал министр, добавив, что «одним из примеров реформ является движение к более совершенной системе, при которой все больше детей получают дошкольное образование. Чем выше охват дошкольным образованием, тем выше качество общего образования. В этом плане мы выросли с 16% до 40%».