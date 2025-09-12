«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма

Издание отмечает, что в соответствии с американским законодательством в перечне в настоящее время числятся Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

«Попасть в этот список трудно. Но, скажу я вам, Россия заслужила право быть в нем», — заявил Грэм.

Как отмечается в статье, законопроект предусматривает признание России и Беларуси спонсорами терроризма, если они «не вернут более 19 тыс. детей, которые, по утверждениям Украины, были похищены во время конфликта».

Axios указывает, что «нарушение Россией воздушного пространства Польши» усилило их стремление продвигать новые санкции против Москвы.

Сенатор Грэм продолжает добиваться поддержки Белого дома в отношении своего отдельного двухпартийного законопроекта о санкциях против России, который уже получил одобрение более 80 сенаторов. По его словам, в ближайшее время инициаторы намерены вынести документ на обсуждение и голосование в Конгрессе.

Согласно проекту, санкции будут введены в случае отказа России от переговоров с Украиной, а также предусматривается введение 500-процентной пошлины на импорт товаров из стран, закупающих российскую нефть.

Ранее МИД России называл заявления Киева о принудительной депортации детей «лживыми утверждениями». Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, утверждал, что вывоз детей из зоны боевых действий осуществлялся «абсолютно легально» – с целью спасти их жизни и здоровье. При этом, по его словам, Москва не намерена разлучать детей с родственниками, если те дадут о себе знать.