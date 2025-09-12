Что Россия предлагает Азербайджану и Армении?

Баку и Ереван должны «преодолеть оставшиеся разногласия, выйти на подписание мирного договора, завершить делимитацию и демаркацию границы, разблокировать транспортные коммуникации и сделать это в интересах обеих стран, а также крупных соседей по региону — России, Ирана и Турции». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос о содействии нормализации между Арменией и Азербайджаном.

По словам Захаровой, «обсуждение армяно-российской нормализации и других актуальных для Южного Кавказа вопросов может проходить на платформе регионального сотрудничества «3+3»». Она добавила, что Россия «ожидает от Баку и Еревана действий по согласованию места и сроков следующей встречи глав внешнеполитических ведомств стран этой платформы и готова оказать партнерам содействие по всему спектру вопросов».

Она также заявила, что «приоритетом России остается укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе и устойчивое примирение между Баку и Ереваном». «Вклад России в процесс нормализации межгосударственных отношений сложно переоценить», — заявила она.

По словам Захаровой, «нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при активном содействии России и лично президента Владимира Путина». «При нашем участии в 2020–2022 годах были достигнуты двусторонние договоренности на высшем уровне, которые остановили кровопролитие и определили основные направления мирного процесса.

Была согласована серия мер: выработка мирного договора, разблокирование транспортных и экономических связей, делимитация и демаркация границы, развитие диалога по линии гражданского общества. Эти наработки сохраняют актуальность и используются сегодня азербайджанскими и армянскими партнерами», — добавила она.