Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников

15:28

Россиянам начали ограничивать выезд за границу после запуска электронного реестра воинского учета и рассылки электронных повесток — первый подобный случай произошел 11 сентября в аэропорту Шереметьево, сообщает Moscow Times.

Как рассказал 28-летний мужчина, ранее уклонявшийся от службы в армии, он получил электронную повестку в военкомат для прохождения медкомиссии. Он подчеркнул, что на сайте повесток отображался запрет на выезд, однако он решил проверить на практике, работает он или нет, поскольку отпуск за границей запланировал еще в мае.

«На паспортном контроле в Шереметьево сразу без слов вызвали офицеров, которые провели разъяснительную беседу, сказали, что запрет действительно отображается у них в базе, сделать ничего не смогут, и что это первый случай такой у них касательно этого нового сервиса», — пояснил мужчина.

При этом сотрудники пограничной службы сообщили, что снять запрет на выезд возможно только в военкомате при личной явке.

Издание отмечает, что летом военкоматы начали массово вносить россиян в реестр воинского учета и рассылать электронные повестки. Военнообязанным предлагали пройти авторизацию и получить выписку с личными данными. Юристы и правозащитники связывали эту кампанию с подготовкой базы данных к осеннему призыву, отмечая, что активность может свидетельствовать о планах властей запустить реестр повесток в 2025 году — что в итоге и случилось.

Первые электронные повестки россияне начали получать в августе этого года. Уведомления о них стали поступать через «Госуслуги» и SMS. В них сообщалось о запрете на выезд из страны и указывалась дата явки в военкомат. Кроме того, приводился список ограничений в случае уклонения от призыва. В частности, запрет на регистрацию ИП, получение загранпаспорта, оформление сделок с недвижимостью, кредитов и статуса самозанятого. Также на уклониста могут наложить административный штраф от 10 до 30 тыс. руб.

Создать единый цифровой реестр военнообязанных приказал президент РФ Владимир Путин после объявления мобилизации осенью 2022 года, из-за которой, по разным оценкам, Россию могли покинуть от 700 тыс. до 1 млн человек. В апреле 2023-го глава государства приравнял электронные повестки к бумажным и утвердил ограничения против граждан, которые уклоняются от призыва.

15:28
