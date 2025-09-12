В Баку дерево упало на женщину

Сильный ветер, начавшийся на территории Азербайджана накануне, привел к ряду происшествий. В результате падения деревьев пострадала женщина. Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), в Республиканский центр скорой и неотложной помощи поступил вызов из Бинагадинского района Баку.

На улице С.С. Ахундова дерево упало на 31-летнюю женщину. Бригадой скорой помощи пострадавшей с диагнозом «тупая травма различных частей тела» была оказана необходимая медицинская помощь на месте.